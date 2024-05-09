屠龍小隊案・一｜首宗反恐條例案件　隊長認罪供成軍經過策劃殺警

屠龍小隊與另一激進組織，涉嫌計劃在2019年12月一次大型示威遊行中，放置兩枚炸彈，並計劃殺警及搶槍，唯計劃最終被揭破，並有多人被捕。其中6男1女否認串謀謀殺及籌集資金作恐怖主義活動等罪，案件在4月23日起於高等法院開審。這是律政司首次引用《反恐條例》提控的案件，由陪審團裁決。

自稱是屠龍小隊隊長的黃振強，早前已認罪，他以控方證人身份指證隊友，他在主問部份的證供提到，他參與612示威，721後全身投入，與志同道合的示威者組成「屠龍小隊」，寓意警方速龍都可屠。他們組織名氣大，眾籌反應佳，組織曾到台灣軍訓、西貢試槍，最後計劃2019年12月8日，民陣遊行中引爆炸彈和殺警。



屠龍小隊案專頁

屠龍小隊案，七名被告不認罪。（香港01製圖）

6男1女被告：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝。

首六名被告都是男性，他們同被控《反恐條例》下的串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及交替控罪、《刑事罪行條例》下的串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪；以及串謀謀殺。李家田還另外被控多一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪。

控罪指他們於2019年8月1日至12月8日期間，在香港串謀黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、林銘皓、梁政希、張堅順及其他人，意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害，而非法及故意向特定目標送遞、放置或引爆兩個爆炸裝置；控串謀謀殺香港警察。

女被告劉佩凝是唯一獲准保釋的，她被控《反恐條例》下串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

屠龍小隊案，有八人認罪。（香港01製圖）

另外八人已經認罪，其中三人以控方證人身份作供，即屠龍小隊隊長黃振強，遊行日負責把風的彭軍壕，以及槍手蘇緯軒。

法庭選出六男三女、一共九人的陪審團。法官張慧玲提醒陪審團，不應該透過庭外其他方式，例如網上搜集資料「查案」。

控方：被告計劃12月8日國際人權日引爆炸彈殺警

控方在開案陳詞中表示，「屠龍小隊」在2019年8月成立，9月去過台灣軍訓，11至12月曾在西貢試槍，潛入幾間大學的實驗室偷竊化學品原材料，又製作引爆裝置，準備安全屋等。12月7日在香港華仁書院組裝炸彈，12月8日是原訂實施計劃的日子，當日早上警方展開拘捕行動。

2019年12月8日民間人權陣線發起「國際人權日大遊行」，控方說被告計劃在遊行期間，先在灣仔英皇中心對出，引爆威力達半徑100米的小炸彈吸引警員到場，槍手在高處射擊警員，迫使警員後退，再在軒尼詩道近警總方向，引爆威力達半徑400米的大炸彈，炸彈有8公斤炸藥，內藏150枚鐵釘，警員受傷後可以「全民搶槍」，即屠龍隊員可撿走警察的佩槍留為己用。

2019年12月8日，民陣發起國際人權日大遊行，民陣指有80萬人參與，警方指最高峰時有18萬人。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

主控官：炸彈傷害無差別無政治立場

控方提及多名被告和同謀者的角色，被告張俊富持有荃灣倉庫鎖匙；李家田、賴振邦、張銘裕，與早前認罪的吳智鴻，去過西貢試槍；賴振邦、張銘裕、許湛榮，以及認罪的吳智鴻、彭軍壕去過台灣軍訓；被告劉佩凝管理「育龍」telegram頻道向公眾籌款。

控方亦指認罪的蘇緯軒是「槍手」，原計劃在行動日於高處負責開槍射擊警員。蘇緯軒於2019年12月20日在大埔被捕，期間曾反抗和開槍，終被警員制伏。

主控官呼籲陪審團不論政治觀點，只看庭上證據，說兩個炸彈造成的傷害是無差別、無政治立場的，又指遊行是民陣的、殺的是差人，大家想想是差人多，還是遊行的人多。

2019年12月8日，警方在荃灣工廈撿獲一批武器，拘捕一人。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

隊長黃振強認兩罪 任控方證人

首階段審訊的焦點，是已經認罪的「屠龍小隊」隊長黃振強作供。他承認兩項控罪，即串謀犯對訂明標的之爆炸、串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為，而串謀謀殺、管有爆炸品就獲存檔法庭。

辭掉地盤工全身投入社運

黃振強透露，2019年6月時他20歲，任地盤搭棚工人，他參與了當年6月12日的反修例示威，並開始使用通訊軟件Telegram，並加入了不同群組。他在721元朗白衣人襲擊事件後，決定辭掉工作，全身投入社運，從而認識另一組織的成員吳智鴻，並曾與吳所屬組織的成員見面，並獲告知他們是2014年佔中及佔旺的中堅分子，當中亦有「金主」。

2019年8月25日，荃灣示威中，有人建議到黑社會看場的店舖「裝修」。屠龍小隊接受傳媒訪問指，當時隊員有粉紅色標記。隊長黃振強作供稱，當晚衝突傳媒爭相報道，感到莫名興奮，便改名「屠龍」。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

荃灣示威後「起朵」成立「屠龍小隊」

黃隨後在其他示威活動中，認識本案受審的被告嚴文謙。他們與其他示威者在參與同年8月30日於荃灣一帶的示威時，有人發起到黑社會活躍的二坡坊一帶「裝修」店舖。黃稱因之前曾有示威者在同區遇襲，疑是該區黑社會所為，他們在荃灣區示威時，有人提議到黑社會「看場」的店舖「裝修」。

該次事件引起迴響，他與數名成員感到興奮，覺得起了「朵」，便與嚴文謙、張俊富、張銘裕及李家田等人組成「屠龍小隊」，寓意「速龍」警員都可「屠」。

黃又稱，小隊成立後，他被推舉為隊長，他又透露其他群組成員介紹，認識不少「金主」及「家長」，據他所知，幕後金主不乏律師、議員、教師及專業人士。

黃振強稱，2019年8月25日，荃灣示威中，有人建議到黑社會看場的店舖「裝修」，當晚並有警員開槍，事件引起迴響，屠龍小隊不久後就成立。（資料圖片 / 李澤彤攝）

吳智鴻團隊有意用真槍、辦軍訓

黃振強勸退常遲到、瘦弱和女性成員，將團隊「精英化」，從約30人減到約10人，另設「滅龍」telegram群組。黃振強在庭上逐一指認被告嚴文謙、張俊富、張銘裕、李家田的telegram賬號，說他們屬於屠龍小隊。

黃振強作供時指，721後在公海telegram群組認識賬戶名為「流浮山刀手」的吳智鴻。吳智鴻之前已認罪，黃振強說吳智鴻自稱是2014年「佔中」的中堅份子，透過他認識另一已認罪的彭軍壕。

黃振強說吳智鴻的團隊有意引入真槍實彈和舉辦軍訓，他當時反應是「聽住先」，起初各有各玩之後頻密來往。

蘇緯軒於2019年12月20日在大埔被捕，他曾反抗和開槍。（資料圖片）

曾出席「勇武派會議」認識各路人士

2019年9月，黃在吳的邀請下，曾到科大出席一個名為「勇武派抗爭會議」，認識不同派別的勇武派人士。會議有屠龍小隊，吳智鴻團隊，另一勇武小隊「蜘蛛隊」，不屬於任何團隊的「老虎仔」，「本土民主前線」的鍾雪瑩以及她當時的男友蘇緯軒。鍾雪瑩、蘇緯軒都因為本案被捕和認罪。

黃振強供稱，吳智鴻在會上指示威者只有「火魔法」，與警方武力不對等，提倡主動出擊用軍火殺警。

每次示威用過百支汽油彈

黃振強說「老虎仔」能提供軍火，後來有向「老虎仔」買汽油彈，每次示威要用過百支汽油彈，每次花費十幾萬元，費用包括找地方設工場及請工人。黃又指，示威活動上，不同小隊有不同功能，屠龍小隊主要負責破壞及衝擊警方設施。

吳智鴻又安排台灣軍訓，會包食宿，當地退伍軍人設計課程。「屠龍小隊」最後派出張銘裕赴台，控方問為何吳智鴻會選擇屠龍小隊，黃振強說他欣賞屠龍的勇武實力。

女被告劉佩凝（左）獲准保釋。控方指她為屠龍小隊設立了「育龍」telegram頻道眾籌資金。(鄭子峰攝)

設育龍頻道眾籌集資

黃又稱，小隊除了在裝備上要花費，成員亦會向他索取生活開支，他們亦曾派成員到台灣接受軍訓。同年10月，小隊開始仿效其他政治團體眾籌，他經被告嚴文謙認識一名TG帳名為「So fairy」的人，即女被告劉佩凝，劉自稱是群組「春田花花」的頻道管理員。

黃曾與劉討論籌集資金的事。劉為「屠龍」開設一個名為「育龍」的頻道眾籌，又在「春田花花」及「老豆搵仔」這兩個頻道為「育龍」宣傳，並有在頻道上放宣傳片。

接受傳媒訪問後反應熱烈廣獲支持

惟「育龍」成立後，有人質疑屠龍小隊太高調，質疑他們是「鬼」。2019年11月8日和15日，《立場新聞》和《蘋果日報》分別刊出「屠龍小隊」的專訪，黃振強承認用化名Geroge接受訪問。他們作出一輪宣傳後，眾籌反應熱烈。黃稱他曾發出一篇文宣，便已籌得十萬元。

眾籌款項存入黃振強的滙豐、馬會戶口，或者經劉佩凝的戶口轉賬至黃振強，黃振強決定怎樣用。他又指想籌備500萬元「安家費」，但到被捕前籌得30多萬元。

大行動前有成員曾試槍

2019年11月11日中大衝突，黃振強有參與並受傷，所以未能出席到西貢試槍，由李家田、張銘裕參與，事後他收到試槍的影片。黃振強稱，吳智鴻將槍和炸藥給予李家田，叮囑11月24日區議會選舉前不要用槍。

另一邊廂，11月18日「理大圍城」，黃振強稱被告李家田和另一屠龍成員不聽指示進入理大後被困，黃振強在群組提及若李家田有事用不到槍，就由他用。

11月19日至23日，屠龍小隊去泰國芭堤雅旅行，他與被告張俊富、張銘裕、嚴文謙有試玩真槍。

2019年12月8日，警方在荃灣工廈搜出屋企。黃振強指，他們曾計劃在遊行中使用真槍及炸彈。（資料圖片/ 賴雯心攝）

曾稱放炸彈時唔會理會其他人

黃振強說原訂12月1日行動，在尖沙咀警署外放炸彈，他又曾經視察朗豪坊。短訊紀錄中，被告張俊富關注會炸到不相關的人，黃振強回覆指「要炸到最多的狗」，「唔X理其他人」。

2019年12月，警方於香港華仁書院對開護土牆斜坡發現土製炸彈材料。（警方提供圖片）

計劃包括放置炸彈及殺警

因為吳智鴻說槍手要「等多幾日」，所以行動延至12月8日民陣遊行日。黃振強說吳智鴻提出，由「屠龍」負責引警方至炸藥埋藏處，吳智鴻的團隊有人製20公斤炸藥，會派人引爆，吳智鴻另外安排槍手在高處射殺警察，趁機搶走警槍，以達至軍力平衡，目標是要殺死30名警員。

在計劃實施日前一星期，他們在灣仔展鴻大廈租下一廳兩房的安全屋。12月7日黃振強在安全屋內與六名隊員交代翌日行動。到翌日（12月8日）黃振強在安全屋被捕，警方亦搜查荃灣的倉庫。

黃振強亦供稱，原計劃在「大行動」後「走佬」到台灣，一邊訓練一邊玩，12月月底接受兩星期軍訓。

「屠龍小隊案」是首宗《反恐條例》案件，在高等法院審理。證人黃振強早前已認罪，由囚車押至法庭作供，他稱是屠龍小隊的隊長，作供指證他的數名前隊員。（鄭子峰攝）

警與隊長會面十次後銷毀筆記

控方證人、現任國安處警員早前作供，說黃振強2023年5月向警方表示有意認罪，他與黃振強會面十次，銷毀至少八次會面筆記。辯方質疑是否不想讓法庭知道「討價還價」，但警員否認。

黃振強正接受辯方盤問，包括承認用屠龍資金賭錢，被問交密碼、錄影會面是否自願時，多番靜默未回答。《香港01》每日都即日的屠龍小隊案審訊報道，待黃振強完成辯方盤問後，再作整理報道。

2019年12月10日，香港華仁書院發現爆炸品，圖為當時警方見記者，指出涉事的位置。控方指，被告在華仁書院組裝炸彈。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

屠龍小隊案專頁

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023

