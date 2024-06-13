屠龍小隊案・三｜激進組織成員彭軍壕曾到台灣軍訓　憂退出會被殺

屠龍小隊及另一激進組織，涉嫌在2019年12月8日的示威遊行策劃「大行動」，包括會放爆彈及殺警，惟行動最終未實行。

隸屬無名激進組織的成員彭軍壕作供，提及如何被同案被告吳智鴻招攬，並一同到台灣軍訓。他指大行動前數星期，吳積極籌備，包括試爆炸彈及準備槍械等，亦曾告訴他殺警計劃的細節，稱「蜘蛛隊」、「閃燈隊」及槍手等人都會參與。

彭形容吳很惡，亦覺吳提出的計劃「癲」，但怕退出計劃會被吳殺死，或搞其家人，包括他曾任警長的父親。辯方質疑彭為避免被控串謀謀殺等重罪，故與警方協議指證其他人及虛構指控，彭不同意。



屠龍小隊案・專頁

2019年7月27日元朗示威，彭軍壕供稱當時和案中同謀者吳智鴻一同參與。（資料圖片 / 余俊亮攝）

控方主問證供

指吳2014年已是激進組織的頭號人物

彭軍壕稱，他在2014年參與社運時已認識吳智鴻，並指吳是當時激進示威者組織「鐵馬組」的頭號人物，本案的第六被告許湛榮，則是吳的左右手。彭稱他在當年社運後與吳無甚來往，至2019年6月，吳再找他並問他是否有參與社運，並招攬彭加入其小隊。

吳提及組織有一名叫大舊的金主

彭指同年7月27日有跟吳等人到元朗示威，吳又提及一名叫「大嚿」劉偉德的人，指他是一個無名激進組織的發起人和金主，吳與彭等便組成了該組織旗下的一支小隊，吳則是小隊的隊長。

彭軍壕稱他曾在朗豪坊一次會議中，見過屠龍小隊隊長黃振強（圖）。

曾與兩屠龍小隊成員到台軍訓

彭稱他在同年8月曾參與一個有不同小隊出席的朗豪坊會議，並曾見過屠龍小隊隊長黃振強，當時有提到組織會安排人到台灣受軍訓。他及吳被安排參與9月的軍訓，同行者有本案兩名被告賴振邦及張銘裕等人。他又指軍訓時除了有學用真槍真刀外，亦有學製汽油彈等。

2019年，反修例事件引發多場大型示威，當中有示威者使用汽油彈。(資料圖片)

曾到西貢試槍

彭又指「大嚿」原定在同年10月1日作「大行動」，但因安全屋被監視最後煞停；他指吳又曾提議用鏹水彈襲警，但又因錯過時機取終未有行動。至同年11月，吳向他透露所購備的槍械已抵港，又曾叫他到不同地方取炸藥粉末等用品。他有與吳等人及兩名屠龍小隊的成員張銘裕及李家田到西貢試槍，他則負責「睇水」，彭稱期間曾聽到5下槍聲。

11月準備炸彈及槍械

至同年11月底，彭稱從吳口中得知，賴等人已成功製作炸彈及遙控的樣本，他曾與吳一同到賴工作室了解爆炸裝置。此外，吳又叫他到沙田取東西，並叫他暫時保管。他跟指示取得一個紙袋，發現內有3支疑似手槍物體。彭稱他家有小孩，他最後自行決定先把槍藏摩星嶺橋底。彭指吳之後曾向他取槍，向他透露「嚟緊好快有行動」，又說當日會用殺傷力強的空尖彈等。

大行動前夕吳提及細節

同年12月7日，即預定「大行動」的前一天，彭跟吳指示到麥花臣遊樂場公廁取一個環保袋，內有遙控裝置及裝炸藥的玻璃瓶。他當晚與吳到華仁書院組裝爆炸裝置，期間吳提及翌日的大行動會有屠龍小隊、蜘蛛隊、閃燈隊，及本土民主前線等人參與，並會有一名槍手。

灣仔放兩炸彈並有槍手

彭指吳又提及行動的細節，並叫彭於中午12時集會後，在灣仔一帶觀察環境。待遊行隊伍行至軒尼詩和菲林明道時，吳會在「屠龍」掩護下放置一大一小炸彈，其他人則在軍器廠街近天橋位置四處破壞，引防暴警出動。藏身天台的槍手會開第一槍作訊號，吳便會引爆小炸彈，其他人趁機攻擊警察，將他們迫至大炸彈位置，吳再引爆大炸彈。兩個炸彈都引爆後，其他人可在警員「殘骸」上執槍，之後會安排電單車及私家車接走槍手及其他人。

彭軍壕供稱，他和吳智鴻在大行動前夕，把炸彈放在吳曾就讀的香港華仁書院。(資料圖片／鄧詠中攝)

灣仔宵夜多隊成員均有出席

至凌晨時分，他與吳等人到灣仔一薔紅餐廳宵夜，屠龍的隊長黃振強及其軍師，以及蜘蛛隊隊員都有加入，亦有問及翌日行動的細節，但吳稱只有他與蜘蛛隊隊長Jack才知細節，其他人只需負責各自的範疇。宵夜後，彭與吳回吳曾就讀的香港華仁書院，原打算移動炸彈到灣仔公園，但因公園已關門，故沒有把炸彈帶走。

多人被捕行動腰斬

翌日早上8時，彭收到賴的訊息得知北角及灣仔有多人被捕，彭估計包括屠龍的成員。賴又曾問炸彈位置，並稱想繼續行動。約中午時分，Jack發訊息宣布行動腰斬，警方翌日在華仁書院發現炸彈。

彭軍壕承認與吳智鴻在台灣接受過軍訓回港後，沒有參與過示威或暴動。(資料圖片)

辯方盤問

指吳很惡怕咗佢

彭在接受辯方盤問時承認，他的父親是一名警署警長，原準備2019年退休，他亦形容吳是個很惡的人，並認「怕咗佢」。辯方問他聽到吳的計劃包括在鬧市放炸彈，放置地點附近有油站，問彭是否覺得吳「癲」？彭沉默良久回答：「覺。」但又稱當時無諗過附近有油站等問題。

想過退出但怕家人被騷擾

彭之後又說，一直都很想退出，但以他認識吳的為人，吳又知很多關於他的事，若他不肯參與，擔心吳會找人殺他或搞彭的家人，包括他的父親。

參與軍訓當去旅行

但彭承認，吳沒有迫他參與軍訓，他參加時亦未知會有12月8日的大行動，軍訓只是當旅行和「操fit」，訓練要求他們每天在2小時內完成5公里跑，彭認行路也達標。軍訓期間他們可以打機，他亦曾外出夜遊行夜市一次。受訓期間，他雖然與被告張銘裕同房，但兩人並無太多交談，甚至沒有問過對方名字。

警方在2019年12月8日一次行動中，檢獲大批軍火。(詳看下圖)

彭與吳均沒有參與過示威或暴動

彭亦承認軍訓完畢後，約10月回港，之後一直沒有工作，因為吳有給他錢，亦認吳叫他做什麼，他便做什麼。在同年10月至12月期間，他和吳都無參與任何示威、遊行和暴動。

辯方質疑為免被控重罪當證人

有律師質疑彭為求減刑，主動向警方錄取口供並願當證人，彭卻稱他早已預期會被捕，並已準備被捕便會認罪。律師又指彭在錄取口供後，曾寫信給律政司，信中提到希望律政司會「根據協議」不告他串謀謀殺，及串謀犯對訂明目標的爆炸罪，律師指該兩罪的最高刑罰是終身監禁，指彭為想控方不提告這兩罪，與警方達成協議以指證更多人。彭不同意說法，又否認他曾就這問題與其父親溝通。

否認是小隊的第二把交椅

亦有辯方律師指，吳當時常帶彭出入，包括出席涉及主要行動的會議，指彭實為吳的「左右手」及小隊的「第二把交椅」，彭亦否認。

辯方亦有就彭供稱吳曾計劃從高向警擲鏹水彈的事作盤問，代表賴振邦的律師指彭在重要時刻卻去買外賣，且當時滿街催淚煙，質疑彭說謊並想減低罪責，彭否認並說：「肚餓咪去買嘢食。」

吳年輕時曾企圖自殺

代表許湛榮的律師則指，吳最終叫停擲鏹水彈的事，因許向吳稱「唔想咁做」，律師並指許與吳在香港華仁書院讀書時已是老友，更爆吳2013年12月曾為情而企圖自殺，許在海外也休學回港陪吳。律師又指許曾不止一次向吳表示不想做犯法的事，彭稱僅知吳與許相熟，但對吳叫停擲鏹水彈等事是否與許有關則不大清楚，但彭同意，吳等人被捕後，他們要決定群組內哪些人不可以知最新消息，許是其中一個不獲告知最新消息的人。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023

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