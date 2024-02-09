鄧顯中學有老師疑洩題　中五全級須重考英文SBA　教局促交報告

上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學一名英文老師疑洩露校本評核試題，《香港01》接獲投訴指，該校全級中五學生開考前獲派發模擬卷練習，題目與正式試題大致類同，質疑做法不恰當，有「通水」之嫌。校長黃信德回覆查詢稱，校方正調查事件，將安排全級中五生於下學期重考。



教育局表示，已促請學校就事件提交報告，提醒校方務必確保所有校內測考在公平和公正的原則下進行，如發現有教師涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。



上水的香港道教聯合會節鄧顯紀念中學一名英文老師疑洩露校本評核試題，令中五全級需要重考。（資料圖片）

模擬卷疑洩題 科主任為某班別事前批改答卷

香港道教聯合會鄧顯紀念中學的中五級英文科第一個校本評核（School-based Assessment，SBA）於去年12月舉行，學生會按照考核題目作個人演講，電影為考核主題。涉事評核佔英文科文憑試總成績約7.5%。

《香港01》接獲該校陳老師（化名）投訴，稱新任英文科主任於校本評核開始前一星期，向中五學生派發模擬試的題目，內容與實際考題幾乎逾九成相近，該科主任更特別為某一中五班的學生批改模疑試題答卷，提供回饋以改善他們表現。

記者對比模擬卷和正式考核的題目，各設有五條題目及答題方向，部份內容類近，例如有題目同樣問及學生如何改變電影故事的結局；第四至第五條題目為後備題目，兩條亦近乎一樣。

質疑違考評局指引

根據考評局的「校本評核常見問題」指引，教師不應該與學生預先進行實際的評估內容。陳老師質疑科主任洩露考題，向學生們「通水」，做法並不恰當，亦違反考評局指引，「身為一個科長帶頭違反指引，就係為咗我哋啲學生可以考得高分啲。」他指，一般舉行校本評核前，老師只會拋出一些方向讓學生準備，不會提供與考核當日幾乎一模一樣的試題。

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校方決定全級重考 用心備戰學生感憤怒

陳老師表示，據知其他英文科老師事前不知悉模擬試題內容與實際考題相似，開考前數天才收到正式試題，經檢視後才知悉題目過於相似，曾向校長反映問題，校方亦展開調查。他稱，校長事後召見所有英文老師了解，涉事科主任堅稱沒有犯錯，最後校長聽取各方說法後，認為科主任做法確有問題，決定下學期安排全級重考。陳老師指，校方之後在早會向學生交代稱，由於中五級五班的校本評核預備程序錯誤、不一致，所以該次校本評核分數作廢，並會安排全級重考。

陳老師表示，校本評核分數影響文憑試成績，學生們均認真準備，例如事前要花時間看電影、了解角色、故事發展及背後的教育意義，以準備個人演講。他指，學生知悉重考安排後均感到非常憤怒，有不少人在社交媒體發文投訴，「我哋學校真係好緊張成績，（學生）用咗好多時間準備，我哋老師都派埋成績，佢哋覺得嗰次成績係作實。」

校長：正調查事件 會嚴肅公平處理

校長黃信德回覆查詢表示，校方對於校本評核有自己的安排，希望學生可以發揮自己的能力，亦會按照考評局指引舉行。被問及是否有老師在校本評核前，提供與正式考題非常相似的題目預備，他表示，校方正調查及了解事件，亦會按考評局的指引嚴肅及公平地處理，會安排學生在下學期重考。

教育局表示已獲悉事件，促學校就事件提交報告。（資料圖片）

教育局：已促學校交報告

教育局表示已獲悉事件，得悉學校正調查事件，會適時通知學生及家長有關安排。局方已促請學校就事件提交報告，亦提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，及與家長及學生保持良好溝通。局方續指，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。