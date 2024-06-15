平機會辦青年大使嘉許典禮　推動校園反性騷擾、傳揚互相尊重文化

平機會今（15日）舉行「平等機會青年大使計劃2023/24」嘉許典禮，向42位在過去半年參與這個計劃的大專生頒發證書。平等機會青年大使在眾嘉賓的帶領下，進行了誓師儀式，以「互相尊重 拒絕性騷擾」的口號作出承諾，致力推動校園反性騷擾，傳揚互相尊重的文化，以建立零騷擾的學習和生活環境。



「平等機會青年大使計劃2023/24」嘉許典禮在今天舉行，平機會主席林美秀、平機會委員連同大專院校的代表，一同見證及表揚青年大使完成計劃，包括策劃宣傳反性騷擾信息的活動，並向42位在過去半年參與這個計劃的大專生頒發證書。

此外，平等機會青年大使在眾嘉賓的帶領下，進行了誓師儀式，以「互相尊重 拒絕性騷擾」的口號作出承諾，致力推動校園反性騷擾，傳揚互相尊重的文化，以建立零騷擾的學習和生活環境。

林美秀在嘉許典禮致辭時指出，平機會一直非常關注校園性騷擾的情況，而多年來，平機會積極和大專院校合作，透過不同措施，包括網上及實體培訓等，務求建立一個平等、安全、免於騷擾的理想學習環境。

她又解釋，今屆青年大使計劃中加入預防性騷擾的元素，因為從平機會過往的調查結果發現大專生對於性騷擾的認知普遍有改善空間，故希望透過培訓裝備青年大使，讓學生懂得如何防止及應對性騷擾。

平機會除了為青年大使提供預防性騷擾的面授及網上培訓外，更安排他們在過去數月製作與反性騷擾有關的宣傳品或舉辦相關活動，向身邊同儕推廣預防性騷擾的信息。42名青年大使以個人或小組形式，合共推出了22個反性騷擾的宣傳方案，內容包括製作海報、小冊子、即時通訊軟件貼圖及短片，或在社交平台發布帖文、短片等，透過線上及線下形式向年輕人宣傳反性騷擾的信息。