今日必看8分鐘｜高鐵臥鋪實測11小時抵滬｜老婦危企路邊司機義載

高鐵臥鋪｜記者實測11小時去上海 普通臥鋪抵過2000元高級床位？

京滬高鐵臥鋪列車連接香港，首班由西九龍站開往上海的高鐵臥鋪列車，經過逾11小時車程，今天（16日）早上6時42分抵達上海虹橋站，《香港01》記者潘耀昇率先試搭！究竟上海列車專屬最貴2,128元的高級臥鋪車廂，較票價便宜一倍的普通臥鋪車廂有甚麼分別？高級車廂原來享有特大廁所兼客廳？乘客又覺得值不值得坐通宵臥鋪車去上海？車廂便當有甚麼吃呢？

高鐵臥鋪｜大家庭赴京開香檳慶祝 抗美援朝老兵：證中國現代化

香港高鐵往北京西站的高鐵動臥今日（15日）首航，《香港01》記者在列車上直擊，有大家庭報團到北京旅遊，一家人興奮「開香檳」。乘客當中有一位曾經參與「抗美援朝」的退役老兵，他憶述當打仗的年代，雲南去丹東（中朝邊境）要十日；由廣州去北京，即使乘坐快車也要29小時，如今國家鐵路「現代化」，足見「中國站起來，富起來，強起來」。

高鐵臥鋪｜乘客讚舒服好瞓 孝女遺憾父等不到通車未能圓赴京夢

香港高鐵往北京動臥列車實行「夕發朝至」，昨晚（15日）首航，經過12.5小時車程，列車今早（16日）6時53分到達北京西站。有乘客大讚車廂舒適「好好瞓」；有乘客指長者行動不便不宜乘飛機，而動臥十分適合長者出行，遺憾未能在父親在生之年帶他再赴京圓夢。

中環逾10煞持棍扑車打3男 1人受傷送院 警拘2兇徒

中環發生刑事毀事毀壞和傷人案。今日（16日）凌晨2時許，至少3名非華裔男子駕車駛至皇后大道中和砵甸乍街交界，隨後下車打算前往利源東街，其間遭10多名非華裔男子持棍襲擊，逞兇後逃離現場，3人捱打報警，其中28歲私家車車主頭部受傷，清醒送院治理。衝鋒隊警員接報到場，在附近兜截，發現2名男子正打爛事主的私家車車窗，制服2人，以涉嫌刑事毀壞和傷人罪拘捕兩名分別23歲和28歲印度裔兇徒，案件交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進。

有片｜1日3黃雨 大埔屯門居民拍片直擊暴雨強風﹕今日過咗1000年

本港今日（15日）下午5時50分再度發出黃色暴雨警告，為今日第三次。天文台指，一道強雷雨帶正橫過本港，並帶來大驟雨、雷暴及猛烈陣風。在下午6時15分左右，流浮山錄得每小時約115公里的猛烈陣風。天文台提醒市民如身處室外，立刻到安全地方躲避。

好人好事｜大埔老婦暴雨下危企馬路邊 司機邀上車義載獲網民激讚

今日（15日）約下午2時，天文台警告大埔區及新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。大埔有一名善心司機駕駛Tesla私家車，駛經大埔太和路往太和近富善邨時，赫見一名手持雨傘的老婦站於馬路的石壆旁，附近並沒有行人路，相當驚險，老婦疑似迷路。男司機見狀停車，詢問老婦居住地方，司機「隱約聽到佢話廣福」，遂主動為老婦打開車門，邀請她上車，並載其到廣福街市。事後男司機在「大埔TaiPo」Facebook群組詢問老婦情況，希望確認她已安全回到家，並著街坊提醒她不要行馬路。網民紛紛留言「好人一生平安」、「多謝你咁熱心」、「希望婆婆平安回家」。

英王查理斯壽辰 舉家現身白金漢宮露台 凱特微笑揮手氣色一流

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）6月14日就自己健康狀況發表聲明，她說會在英國時間15日現身英王查理斯三世（King Charles III）的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）而且如期乘車抵達皇家騎兵衛隊閱兵場。這是她接受手術後以來的首次出席公眾活動。

名廚Gordon Ramsay遇單車意外稱「執返身彩」 籲必做一件事保命

英國名廚「地獄廚神」Gordon Ramsay 6月15日在父親節前夕表示，自己日前踏單車時遇到意外，形容自己仍然生存是非常幸運，並呼籲大家踏單車時必須戴好頭盔。