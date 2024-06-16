高鐵臥鋪｜記者實測11小時去上海　普通臥鋪抵過2000元高級床位？

京滬高鐵臥鋪列車連接香港，首班由西九龍站開往上海的高鐵臥鋪列車，經過逾11小時車程，今天（16日）早上6時42分抵達上海虹橋站，《香港01》記者潘耀昇率先試搭！



究竟上海列車專屬最貴2,128元的高級臥鋪車廂，較票價便宜一倍的普通臥鋪車廂有甚麼分別？高級車廂原來享有特大廁所兼客廳？乘客又覺得值不值得坐通宵臥鋪車去上海？車廂便當有甚麼吃呢？



臥鋪班次避開繁忙時間 過關僅15分鐘

首班香港開往上海的高鐵臥鋪列車，昨天（15日）晚上7時49分在西九龍高鐵站開出，雖然是周六離境高峰日，但傍晚6時許入閘，完成安檢、出入境手續，到高鐵候車大堂僅花15分鐘，通宵臥鋪列車可避開繁忙時間乘車。

首班車乘務員拉橫額歡迎乘客

候車大堂設有電子顯示屏，讓乘客查看所屬的列車入閘口，職員提前大約15分鐘，讓乘客進入月台，等候期間乘客不忘與三五知己打卡留念。

有港人參加商會旅行團，在上海逗留4日3夜，難掩興奮心情，「好開心呀，第一次搭」。到達月台後，和諧號列車已停泊，多名女乘務員手持紅底黃字歡迎橫額，迎接首班車乘客。

「開箱」解構高級臥鋪車廂設施

各個車卡入口，都站著一個笑容可掬的女乘務員，指示乘客到所屬車廂，入房前最好看清楚門口旁邊的座位表，之後才進入車廂，以免尷尬。記者率先走到第十卡高級臥鋪車廂，究竟「開箱」看看有甚麼設施，一打開門最亮眼的是右邊擺了一張二人梳化，都是普通臥鋪車廂沒有的。梳化旁邊是一張小桌子，設有熱水壺、紙巾、餐碟等。

高級房最貴逾2000元 有一不足

至於房間左邊，是一張上下格床，最多能睡兩人，下格床票價高達2,128元，上格床便宜約200元，記者試睡感覺床褥感覺比較硬實，不是軟款。床邊有床頭燈讓大家「挑燈夜讀」時都不會影響其他人。

不過，略嫌不足的是充電設施，房間內的兩個插頭，是內地電器制式慣用的兩腳扁型和八字三腳扁型插，當港人用上轉插器後，由於兩個插頭位置太接近太迫，變相只能有足夠空間用到一個插頭，並沒有USB充電裝置。

高級車廂特設衣櫃、行李櫃

高級臥鋪車廂，亦有一個額外設施是普通臥鋪沒有的，就是門口旁邊設有一個衣櫃，估計可以放置十多件衣服，方便商務旅客掛西裝。衣櫃下面有一個正方形行李櫃，如果不夠位置擺行李，亦可選擇放到床下底，有足夠空間放兩大行李箱。

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高級車廂客廳全車共用 有乘客攤梳化瞓全晚

不只車廂內設施較為優越，高級臥鋪車卡更設有共用客廳，讓旅客晚上可以輕鬆聊天，「L」型梳化坐到5個人，茶几上放有多本書籍。由於沒有限制不同等級車卡的乘客到處走，所以非高級臥鋪車廂的乘客，都可以享用設施。記者凌晨12時經過客廳時，都見到有乘客整個人打橫攤在梳化沉睡。

普通臥鋪4人房設計 不設衣櫃

至於普通臥鋪房間，上海高鐵跟北京高鐵沒有分別，都是4人一間房，票價介乎878元至1,141元。房間同樣設有一張小桌子、熱水壺、紙巾、餐碟等，不過即使是4人房，插頭仍然只有兩個，要4人輪候使用了。由於沒有行李櫃，大件行李要放在床下底，衣櫃欠奉之下，衣物亦可選擇掛在床邊，整體而言問題不大。

二等座坐足11小時去上海

二等座車票低至682元一位，出發前難以想像通宵坐11小時高鐵，無法躺下之感，相信不太受歡迎。不過，步進二等座車廂發現幾乎滿座，座與座之間頗為緊密，非常熱鬧，不過由於北上設有6個站，當中不少乘客是中途站便下車，並非「瞓過夜」。二等座的車廂與普通臥鋪車廂洗手間相對空間較小，是高級臥鋪車廂洗手間面積的3分1而已，唯洗手盤、座廁齊全，部分洗手間對開同時設有額外洗手盤，相信是方便晚間刷牙洗面人潮。

飯餐價錢與香港相若 乘務員洗水果服務周到

除了「住」，「食」也是重中之重。餐車卡設有5至6款盒裝飯供選擇，不是特別便宜，與香港相若，飯盒包括40元的紅燒牛肉飯、60元的黑椒牛扒炒皇飯、60元的金牌大肉蝦仁飯、40元的鳳尾蝦仁飯等。記者點了紅燒牛肉飯，感覺牛肉比較小粒，但夠軟熟，不會很硬或「痴牙」，40元而言，味道不俗。另外，亦點了一盒30元的水果，是15粒陽光青提配上8粒車厘茄，乘務員會在客人面前先清洗，才呈上進食，服務周到。

記者原本計劃透過12306手機應用程式，提前叫外賣，埋站時直送到車廂，惟提供的店舖晚間均已關門不接單，餐車卡成為「獨市」生意。未知是否港人對臥鋪列車感覺新鮮，餐車卡凌晨1時依然「夜繽紛」，坐卡位喝杯啤酒、玩啤牌，這些場面不難見到，至凌晨2時才消散。

行車搖晃難以入睡

凌晨2時許，記者回到所屬的普通臥鋪車廂，床褥感覺與高級臥鋪沒分別，兩個枕頭疊起來才感覺能舒適地承托頭部，惟行車時搖晃，加上「生保床」，躺了3小時亦難以入眠，可說是「眼光光到天光」，惟有盡量閉目養神。難以入睡的還有同房另外3人，全晚聽到被子揭來揭去聲音，清晨醒來大家都異口同聲說「基本上無瞓過」。除了因為列車搖晃，下格床的乘客，亦受門口旁邊燈掣影響，感覺少許「盞眼」。

通宵列車一大賣點 捕實窗外日出一刻

列車到達杭州東站前，正值日出時。乘通宵臥鋪列車窗外大部分時間漆黑一片，不過落車前一小時，可以觀看日出，睡不著的時候，不妨打開窗簾，看看窗外風景，農田、河流映入眼簾，心曠神怡。

首班由西九龍站開往上海的高鐵臥鋪列車，經過逾11小時車程，今天（16日）早上6時42分抵達上海虹橋站，較原定時間提早3分鐘。商務旅客除了乘飛機往上海，乘高鐵是一個省時、省酒店錢的選擇，清晨到上海後完成全天行程，晚上再乘高鐵回香港。