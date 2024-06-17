高鐵臥鋪｜旅行社指48個名額10分鐘售罄　目前仍有人想乘搭

香港高鐵往北京及上海的動臥列車實行「夕發朝至」於周六（15日）首航，並在周日（16日）早上到達目的地。旅行社負責人、旅遊促進會總幹事崔定邦今（17日）在電台節目指，推出動臥列車旅行團後，10分鐘內48個名額就已售罄，又認為動臥列車令團友更快熟悉彼此，未來一些遊學團或團隊建立旅程可考慮乘搭，令關係更為緊密。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦指，相對乘搭飛機，動臥列車目的地在市中心更為方便，亦可在車上四圍走動打發時間；他相信動臥列車不會造成惡性競爭，只是多一個選擇。



▼6月15日 高鐵動臥香港至北京及上海列車啟航▼



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崔定邦：遊學團及團隊建立可考慮動臥列車

崔定邦今日於港台節目《千禧年代》表示，在政府公布會開放動臥列車後，旅行社就立即安排出台，而產品亦很受歡迎，開放後10分鐘內48個名額就已售罄，目前仍有人期望可以乘搭動臥列車。臨迎暑假，他指旅行社收到很多查詢，將會與鐵路公司商討如何爭取更多位置，他又認為如果是遊學團或假期較多，不妨可考慮由飛機轉為乘搭動臥列車，形容是一個特別的體驗。

對於北京首航的體驗，他指團友的反應整體非常良好，亦感有意料之外的體驗、玩得開心。他表示，一般如果乘搭飛機，團友未必會熟悉，但因為動臥列車大家都在同一間房，大家總會聊天及分享食物，故未到埗經已熟悉。他認為，將來遊學團或者一些團隊建立的旅程，可以嘗試乘搭動臥列車，令關係更為緊密、破冰更容易。

旅行社負責人、旅遊促進會總幹事崔定邦指，推出動臥列車旅行團後，10分鐘內48個名額就已售罄。（資料相片）

車上有洗手盆水壓不足 乘客清晨爭充電位

崔定邦又指，列車硬件上大致沒有問題，房間乾淨整齊，乘務人員熱情有禮、會主動幫忙，亦對於有乘務人員懂得廣東話及英語感到驚喜，惟他發現有一個洗手盆水壓不足，且充電位不足，指未到早上5時大家都在走廊叉電，認為此方面可以作出改善。

就有乘客即使是一同買票亦未能與親友同房，他有和港鐵公司表達，對方則指如果一次過買四張票，系統會盡量安排同一間房，但不排除會有例外，或需要與旁邊房間的人更換房間，他會與當局商討，並認為如果四人能夠同一間房，產品會更受歡迎。

由於列車不只在香港停站，他認為8400萬的大灣區居民一定有需求，如班次可改為每日或隔日，相信對市民及旅行社的規劃會更為方便。對於是否延伸開通到其他地方，他認為可考慮一些長途、約10多小時的地方，例如絲綢之路的起點西安，相信對旅遊產品及自由行都有好處，相反如只是去較短途的地方，例如重慶昆明，就會失去動臥列車本身的意義。

他又認為早上7時前到達目的地的時間合適，指其旅行團8時前已經開始出市中心飲早茶，對商務客人有幫助。

▼6月15日 高鐵動臥列車啟航列車直擊▼



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陳恒鑌指「夕發朝至」時間「好見使」

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌對於乘搭往北京首航列車的體驗感到興奮，他表示，幾十年前在內地搭過硬臥，今次則是軟臥，體驗更為舒服。他指列車晚上6時出發，早上6時到達目的地「好見使」，對於香港市民是新鮮的事物，由香港出發到上海、北京會更多選擇，加上可以躺着睡覺，起身後能夠「回到氣」。

時間方面，由於時間需要與內地配合，他認為如果能夠推遲一兩個鐘出發及到達，對於晚上下班人士亦有幫助。而由於四個人同一間房，或有需要與陌生人同房，令大家會有戒心，他認為去旅行時未必想與其他人同房，如日後有更多房間類型選擇，相信會更為吸引

對於刷牙位置不足，他表示目前一個車卡，約50人分兩個廁所及鋅盤，他在早上6時起身未感到迫擠，而臨近到達時間就會較為擠迫，相信調節時間就可以，問題不大。

陳恒鑌又指，在周五六日開車，可更方便遊客，如有更多類型車廂，就可以滿足不同需要的乘客。目前上海會有一邊床一邊梳化房型，北京餐車位置數量比較少，他認為如果裝修上更新、更先進，「玻璃大塊啲」會較為舒適。而保安問題方面，他指行李放在床下並可鎖著，有基本保安，貴重物品宜跟身。

他又認為，若日後受歡迎，增加班次亦不錯。而與飛機相比，他認為列車目的地更為方便，能夠到達在市中心，去天安門廣場只需要10分鐘；加上乘客可以四圍走動，更易打發時間，又相信動臥列車不會造成惡性競爭，只是多一個選擇。

它又認為可以增設西安、蘭州及雲南，指本身只有可以乘搭飛機，如果開放列車相信會對旅客有幫助。

▼6月16日 高鐵動臥首列列車早上抵北京西站▼

