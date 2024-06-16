高鐵臥鋪｜北京長者夫婦坐首班車抵西九：有了臥鋪所以第四度來港

來往香港至北京和上海的高鐵通宵臥鋪列車，三地的首班列車分別在昨日（16日）對開。由上海來港的班次率先於今早約7時許抵達西九龍站，由北京開來的列車隨後的早上約8時許抵達，兩班車都按原定時間準時到港。



港鐵在場舉行儀式，歡迎兩地首班動臥抵達的列車乘客來到香港。有內地長者旅客表示，搭飛機會十分辛苦，坐高鐵雖然時間較長，但有床鋪比較舒適。



由上海至香港、及北京至香港的首班高鐵通宵臥鋪列車，今早先後抵達西九龍站。（黃浩謙攝）

由上海至香港、及北京至香港的首班高鐵通宵臥鋪列車，今早先後抵達西九龍站。（黃浩謙攝）

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來自北京到香港、和上海往香港的首班高鐵通宵臥鋪列車，昨日分別在當地開出，上海到港的D907班次今早7時29分抵港，由北京出發的D909班次列車則在早上8時47分抵港，兩班車都按照原定時間準時抵達。

長者夫婦因臥鋪列車再次到港

由北京跟團乘搭臥鋪列車到港的胡氏夫婦表示，今次是第四次到港，對於能乘搭首班通宵臥鋪列車感到十分興奮。胡先生表示，雖然坐飛機由北京到香港時間較短，但雙腳「吃不消」，坐臥鋪列車較為舒適。

他表示，太太之前曾坐飛機來港，相對比較辛苦，當時決定未必會再來香港，但經過今次乘搭臥鋪列車後認為會再到香港，「原本我們年紀大，不太會再來，因為已經來過三次，但這次來過後，下次會再來，舒服了。」他又大讚，臥鋪列車十分乾淨，胡太亦讚揚車上服務很好。

跟團乘搭臥鋪列車到港的胡氏夫婦表示，今次已是第四次到港，對於能乘搭首班通宵臥鋪列車感到十分興奮。（黃浩謙攝）

住在香港經常回內地工作的王小姐表示，今趟車程非常舒適，她乘搭飛機需要提早到達機場辦理登機手續，加上安檢等相關程序，時間與乘搭列車相若。她指，出差工作通常安排於上午，乘搭通宵列車較為方便，價格亦有「CP值」。

乘客：醒咗就到咗香港

居於上海的港人楊先生表示，「好正，唔使機場等幾個鐘，15分鐘前到上海（高鐵站），入閘，醒咗就到咗香港。」 他認為，臥鋪列車為旅客提供多一個選擇，臥鋪列車與飛機價錢相若，旅客可以根據時間選擇適合的交通工具。

由北京來港的內地旅客陳小姐表示，床位十分寬敞，服務亦周到，車上配備了拖鞋、零食、梳洗用具等。她指，坐飛機不時會因天氣遇上延後或取消，乘搭臥鋪列車有一定時間保障。

由北京來港的內地旅客陳小姐表示，床位十分寬長，服務亦周到，車上配備了拖鞋、零食、梳洗用具等。（黃浩謙攝）

以後會按需要商討增加班次

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及港鐵行政總裁金澤培，今早在抵港大堂迎接旅客及派紀念品。楊潤雄表示，旅容對臥鋪高鐵反應正面，旅客睡一晚後到港，會更有精神地旅遊，時間安排上亦更具彈性。他指，現時每星期有4班車，能否加班料由運輸及物流局按需求與港鐵及內地商討。

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金澤培表示，首發臥鋪列車反應熱烈，其他臥鋪列車車票亦非常受歡迎，希望今年暑假可以有多一個旅遊選擇。他相信，除了便利香港人，亦會吸引更多內地旅客乘坐高鐵來港旅遊和消費。

首發臥鋪列車到港旅客獲發行李牌、襪、眼罩等行李用品。