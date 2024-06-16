高鐵臥鋪｜京港線12.5小時　記者初體驗　下次坐高鐵還是搭飛機？

香港高鐵至北京西站的動臥列車首航，全程12.5小時。《香港01》直擊動臥列車，發車時已簡單介紹過四人房的特色，今次再和大家分享如廁、膳食、及睡覺體驗。最後大家會選擇坐高鐵動臥還是坐飛機到北京呢？



臥鋪篇

香港往北京的高鐵動臥設有四人房臥鋪，上下鋪各有兩張床，下鋪較貴1100多元，不過有有一個小窗口看風景，床邊有枕當梳化，床下底可以放行李，全房唯一一個電插座在下鋪，香港人要用轉插。

上鋪較下鋪便宜百多元，爬上去不容易，要先拉下腳把，一手捉住上面扶手，用力一下拉整個人上床，身型高大就侷促，也有點頂頭，上層沒有窗欠空間感。

每張床有床頭燈，有衣架，有置物架，及一對即棄拖鞋，床褥都算柔軟，有一個豆袋枕頭，一張綿被，躺下後感覺應該都可以睡一個好覺。

廁所篇

每個車卡都有洗手間，其中一個是座廁，有洗手盆也有嬰兒枱；另一個是踎廁，香港人可能不習慣，外面有兩個洗手盆供乘客梳洗。

餐飲篇

餐車卡提供晚飯有牛肉飯、素菇飯、宮保雞丁等等，大概40至80元人民幣不等，飯是熱的，主食質素不差；零食選擇也很多，我選購了牛肉乾、香腸和士多啤梨奶，盛惠62元人民幣，牛肉乾是有牛肉味道不過有點柴，香腸有少少像臘腸口感很煙韌，不過吃完很口渴，大家都預要買飲品。

叉電篇

晚上有不少人坐在走廊，因為每間房只有一個電插座，要四個人共用，所以只能用走廊的電插座幫手機叉電。

睡覺篇

入夜後車速稍為減慢，不過間中會搖晃，列車加速或進入隧道的回音後大，容易扎醒，不過房間隔音不錯，外面有人聊天不會傳入房間。另外，冷氣口在上鋪，所以較為通風，下鋪反映有點熱侷。

閒娛篇

上車沒有提供娛樂，不過大家可以把握埋站機會，落車伸展和抖抖氣，深圳北、東莞南、廣州、長沙南、石家莊站共五次機會，每次大約5分鐘內，就會有職員趕大家上車。