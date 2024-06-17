女工沙井工作亡死因　夫稱快完成工作時見污水流出　聞惡臭即暈

渠務署外判女工3年前在小蠔灣污水廠工作期間，疑墮約8米深沙井後死亡。死因庭今（17日）就事件召開研訊，死者丈夫兼渠務外判商東主稱，他與兩名工人當日入井作換喉工程，其妻與另一工人在井口監測情況。他們快完成工作時，有工人見有污水流出，並聞到惡臭，他們3人相繼暈倒，醒來時已在醫院。東主指渠務署開了離心機致污水流出，又指職員一般會待全部工人完成工作才會開離心機。



女死者王喜梅（46歲，下稱：王）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。

女死者王喜梅的丈夫李金華供稱，當日他們在井下工作時，快完成工作並準備離開時，有工人見有污水流出並傳出惡臭，他與另兩名工人即暈倒現場。(凌子淇攝)

王在夫渠務公司任危險評估工作

死者丈夫李金華供稱，王生前在他獨資經營的渠務公司工作，負責對密閉空間工程進行危險評估，並持密閉空間「合資格人士」證書。2021年11月，李的公司承辦渠務署小蠔灣污水廠的換喉工程，當時公司已曾3至4度承辦該污水廠的渠務工作。

王在井口監測井內情況

李指該項工程主要涉及更換匯流井內兩條污水喉，2021年11月4日完成首條換喉工程，同月18日他與王及工友梁炳根、鍾偉民及林向陽更換第二條污水喉。當日李、梁及林3人負責在井內工作；王在井口監測井內情況，定時檢查氣體儀錶；鍾則擔任井口看守員。

指署方工人檢查安全措施便離開

李稱他與工人進污水廠時，未到廠房控制室登記，但有通知渠務署職員胡海峰。5人早上到匯流井工作之前，署方職員有檢查安全措施及簽發工作查核表，之後便離開，但李指職員應繼續留在工地。眾人工作至中午用膳，期間署方職員曾到場「望一望」後離開，他們午後再入井工作。

無扣安全繩因落去做唔到嘢

李稱當日兩次工作，3名入井工人只穿防水衣，沒扣安全繩，李說：「安全繩帶落去做唔到嘢，撠住曬，仲危險。」他們亦沒把安全工具，包括救生繩、急救用品等帶入井，因為井內空間有限，他同意這屬違反守則，並承認是疏忽。

2021年11月大嶼山小蠔灣污水廠有多名工人工人時暈倒並有一女工死亡。(詳看下圖)

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污水突流傳惡臭3人即暈

眾人工作至下午4時，李見林完成井底換喉工作，便叫其他人返回地面，在井內平台工作的梁爬上樓梯時突見污水流出，李說：「好臭呀。」之後井內3人，即李、林及梁便暈倒，李醒來時已送院。

李指氣體儀錶無偵測到異樣

李稱渠務署打開了離心機至有水流出，又指署方職員一般待他們完成工作才開離心機。王一直有用氣體儀錶監測井內有否毒氣，惟氣體儀錶沒有偵測到異樣而響。庭上透露，氣體儀錶當日其實無開，李聞言說：「無可能。」強調他落井前曾確認有打開。

工人梁炳根稱，當日在井內平台工作，見旁邊污水喉有水湧出，聞到刺鼻氣味，爬上樓梯時已失知覺並跌下來。(凌子淇攝）

工人指污水湧出即聞到刺鼻氣味

工人梁炳根則稱，當日只在井內平台工作，見旁邊污水喉有水湧出，並聞到刺鼻氣味，即爬上樓梯，但未爬梯已失去知覺並跌下來。

工人林向陽則指，當日下午在井底差不多完成換喉工作時，突聞到刺鼻氣味，感到頭暈。隨後梁爬梯時暈倒，李欲上前攙扶亦相繼倒下，林欲上前扶李，但跌回井內水中，半小時後自行醒來，消防和警察已到場。

見工人爬梯時倒下嚇呆

在井口看守的鍾偉民供稱，他的密閉空間工作證已過期，故沒入井工作，只與王在井口。當日李等人差不多完成工作，鍾和王返回井口幫忙收拾工具，見梁爬梯期間跌下。他與王呆了十數秒。

暈倒前曾叫王報警

他見李上前扶梁，但看似不夠力，鍾擔心李會跌下來，便著王報警，然後爬入井幫忙，期間聞到異味並暈倒，醒來時發現他與李及梁在井內平台，消防員到場後，但不見王。他自行爬上井口後再次暈倒，之後送院治理。

案件編號：CCDI-1053/2021