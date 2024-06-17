社工註冊局｜孫玉菡炮轟後極速修例改組　民選成員林昭寰請辭

勞福局局長孫玉菡上月在社交媒體撰千字文炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。社工註冊局民選成員、社工學者林昭寰在報章撰文，表明不滿政府迅速修例，蔑視了社工專業的貢獻，已請辭社工註冊局。



他表示，註冊局花一年多時間研究和徵詢法律意見，並已就「危害國家安全的罪行」闡述達成結論，希望局方代表諮詢孫玉菡的意見，惜政府溝通「差勁」。就有犯事背景的人申請社工註冊，他稱註冊局有機制處理，如只側重於控制，註冊局會變成「警察局」，既危害社工專業的自主，也失卻專業團體應有的角色。



他在文末指出，專業團體責任在於指出政府可能的錯漏、建議政府如何改善政策，需要由眾多具有自由意志的成員，不可由委任代表作為主流，或者由德高望重的人士實行家長式領導，令專業成為一言堂。



社工註冊局民選成員、社工學者林昭寰在《 明報》發表文章〈專業不死 ——社工註冊局辭職感言〉，在文中指政府改組社工註冊局，是將該局成員過去的工作及努力一下子定性為「不完善」，既放棄官民合作、互相尊重的傳統，也蔑視社工專業默默耕耘的貢獻，促使他辭去民選成員一職。

就「危害國家安全的罪行」已列入附件，惟未確布有效實施的指控，他回應指，註冊局曾邀請勞福局於2022年9月出席註冊局會議，其後花一年多時間研究和徵詢法律意見，令附件得以細緻和準確地落實，並嚴格根據香港法律的條文和精神。

他指，在孫玉菡「批評」社工註冊局前三周，註冊局會議在這個問題上已經達成結論，並且希望局方代表、即社會福利署副署長諮詢孫玉菡的意見，惜政府溝通「差勁」。

林昭寰稱註冊局擬將「危害國家安全的罪行」闡明為：

《港區國安法》所定的4項實質罪行（分裂國家、顛覆、恐怖活動罪、勾結外國勢力）；

《刑事罪行條例》的9項實質罪行（第I部及第II部所定叛逆、煽動等）；

及《基本法》第23條立法所禁止的罪行等。



勞工及福利局局長孫玉菡今年5月在社交媒體撰千字文炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/黃浩謙攝）

就有犯事背景的人申請社工註冊，林昭寰表示，註冊局有一套行之有效的機制，組成3人小組，研究他們的背景、社會人士的推薦信，並在個別面談之後，再交大會決定。

他續指，社工這種專業態度不容易令到界外人士明白，所以有不同成員執著於「是否適宜擔任社工」的條文（《條例》第17條3b款），認為一些微小的過犯，例如在公共小巴上沒有佩戴安全帶（可被判入獄），也可以作為拒絕申請註冊的理由，不斷帶來爭論。

但他認為，如果只側重於控制，註冊局將會變成「警察局」，令人覺得政府與民間缺乏信任和理解，危害社工專業的自主，也失卻專業團體應有的角色。

他在文末指，專業團體責任在於指出政府可能的錯漏、建議政府如何改善政策，需要由眾多具有自由意志的成員，透過活躍思辯，形成集體智慧，不可由委任代表作為主流，或者由德高望重的人士實行家長式領導，令專業成為一言堂。

林昭寰最後稱希望香港的社工團體自強不息，以專業社群的集體良心，以專業知識和眼界，不偏不倚繼續提出意見。

據相關修例建議，社工註冊局改組後，會由原定15名成員，增至27名成員。27名成員中，八名由註冊社工選出的選委成員不變，委任成員則由六名增至17名，當中至少有五名是社工；另有包括兩名政府代表，其中一位政府代表會是註冊社工的公職人士，即整體而言，社工仍佔14人。除改組以外，修例建議也包括新增即時除牌制度，並要求所有成員上任前均須宣誓。