的士司機要乘客提早下車不果　涉兜路並粗言罵人　認罪罰款900元

的士司機去年在青衣接載一名女乘客往油麻地伊利沙伯醫院時，兩要求乘客提早下車不果，最終雖把乘客送抵目的地，卻涉兜路逾1公里。乘客拍下車牌號碼時，司機涉以粗言指罵。司機因而被控兜路及無禮等兩傳票，他原否認控罪，案件原定今(17日)在九龍城法院開審，司機卻以指導航指示混亂作辯，被告庭上又質疑為何只有司機有罰則，問如果「個乘客喺度辱罵我，佢就唔需要有任何懲罰？」。惟裁判官指控方只需證明司機沒採最直接路線，導航系統不清晰非抗辯理由。司機聽罷即改認罪，被判罰款900元。



被告劉耀祖，41歲，被控的士沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地，以及無禮貌及不守規矩兩傳票。

被告劉耀祖在九龍城法院認罪，被判罰款900元。(資料圖片)

要乘客女拔萃下車不果再開至廟街

案情指，涉案女乘客於去年7月4日上午9時40分，籨青衣鄉事會路登上被告的的士，往油麻地伊利沙伯醫院。被告開車至佐敦道拔萃女書院時，指現場塞車，要求乘客下車，乘客拒絕。的士其後駛至廟街，再要求乘客下車，同樣被拒。

見乘客拍下車牌用粗言指罵

被告最終開車至伊利沙伯醫院，車資為128.6元，收據顯示收費12.34公里。乘客到達目的地後，用手機拍下的士車牌號碼，並和被告發生口角。被告曾用粗言穢詞指罵乘客，乘客以手機拍下情況。警方接報調查，發現最直接而切實可行的路線距離應為11.4公里，被告採取的路線較該路線多出1.24公里。

卻以導航指示混亂作辯

被告原本不認罪並於今早進行審訊，他未有律師代表，並向裁判官透露其抗辯理由，指他當時靠導航前往目的地，但導航指示混亂，強調無意多收車費。他又指涉案乘客拍攝他的容貌和車牌，聲言在網上發布片段，要網絡公審他等，他聽罷情緒受影響。

官指控方只需證明沒採最直接可行路線

裁判官回應指，控方只需證明被告沒有採取最直接可行的路線，毋須證明他的意圖，其導航系統不清晰並非抗辯理由。裁判官又指，除非涉其他非法行為，否則在網上發布片段不屬違法。被告聽罷即改認罪，被判罰款900元。

案件編號：KCS 41818、41819//2023