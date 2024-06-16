「的士大王」伍海山：做「黑的」都係想搵多啲錢啫　只是一小撮人

的士大戰網約車，早前引起全城關注，立法會議員梁熙今日（16日）發布一段與「的士大王」伍海山的訪談影片，就坊間不少聲音指的士服務愈來愈差，「兜路、揀客」這類問題頻生，伍海山回應說，前線司機與乘客有爭拗，主要因溝通問題，又指政府正研究在車內裝錄影機，相信有第三方證據，對乘客、司機也有保障 ，「相信大家態度都會謹慎啲。」



對於黑的問題，伍指目前的士司機的收入中位數仍與商業司機有距離，若能達到同一水平，就可解決黑的問題，「佢做「黑的」都係想搵多啲錢啫」。他其後又補充，指濫收車資屬違法，強調只是一小撮人，警方也知是哪些車牌。



指的士收費達到某個水平可解決黑的問題

「的士大王」伍海山在節目上指，的士業界現時最主要面對人手不足問題，前線司機缺少，經營成本貴，特別是保險價錢方面，正常第三保已約三四萬元，如有一兩次意外有些可達10萬元以上一年。

他又指，業界落力宣傳駕駛安全，將增設防撞系統，提升行車安全，惟業界仍面對索償額太大的問題，從數字看，的士每年意外宗數相約，每年索償額卻上升，希望政府與業界就此商討。

問到年輕人不願意入行，是否傾向駕駛網約車，他指有部份原因是，但主要是前線司機現時收入偏低，受咪錶限制，與商業司機的入息中位數仍有一段差距。他指司機都是「做生意為搵食」，認為若然的士收費可達到某個水平，也可有效解決「黑的」問題。

做生意都係為咗搵食啫，其實而家一般情況我哋（的士司機）個收入都係比一般為低，佢做「黑的」都係想搵多啲錢啫。如果個價錢（司機收入）去到某個水平，我估一般大部份人都唔會以身試法。而家係因為個價錢真係低，所以有啲人就鋋而走險啫。 「的士大王」伍海山

伍表示，目前的士司機的收入中位數約1.8萬元，以他印象，約一前商業司機月入中位數為二至三萬（或是三至四萬），仍有一段距離，因此有人會鋋而走險經營「黑的」。不過他其後又「兜返」，指濫收車資屬違法，他們「想搵幾多就幾多」，強調只是一小撮人，警方也知是哪些車牌。

立法會議員梁熙今日（16日）發布一段與「的士大王」伍海山的訪談影片。（網上截圖）

的士「拒載」？ 伍：司機趕交更不順路不會載客

坊間不少聲音指的士服務愈來愈差，「兜路、揀客」這類問題頻生，伍海山表示，相信有爭拗主要源於前線司機與乘客的溝通問題，又特別提到有時行內有交更時間，有些司機趕交更時，如乘客順路也會想多做一宗生意，若然不順路則不會載客，造成「拒載」感覺。

針對服務態度問題，他指政府正研究在車內裝錄影機，相信有第三方證據，對乘客、司機也有保障 ，「相信大家態度都會謹慎啲。」

就網約車，伍海山指平台有責任與合法牌照營運的司機合作，正如外賣平台不應與未持有飲食執照的人做生意。他又指，相信的士車隊制有利改善司機態度，如網約平台發揮好中介作用，也有助減少「人等車」及「車等人」的情況。