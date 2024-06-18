監警會後13次被問港大風波　王沛詩稱暫不回應：希望繼續支持港大

監警會今日（18日）召開公開會議，主席王沛詩在出席會議後見記者時，多次被問及有關港大校委會風波回應。王沛詩不斷重覆指今日是監警會的場合，希望聚焦監警會事項，並「多謝大家關心香港大學」、「希望繼續支持香港大學。」



被問到除了是監警會主席外，亦是港大校董會主席，也有其他公職，有那麼多公職會否有身份衝突及會否辭任其中一個公職時，王沛詩表示沒有身份衝突，並指暫時不回應港大校委會風波。



監警會6月18日召開公開會議，主席王沛詩會議後見記者時多次被問及有關港大校委會風波，王沛詩不斷重覆指希望聚焦監警會事項，並「多謝大家關心香港大學，希望繼續支持香港大學。」（黃浩謙攝）

監警會今日召開公開會議，主席王沛詩在出席會議後見記者時，13次被問及對港大校委會風波回應。她在首次回答記者提問時指「多謝大家關心香港大學，但今日係監警會的場合，希望大家聚焦監警會的事項，亦希望繼續支持香港大學」後，再回應記者提問時僅指答案與之前一樣，「多謝大家關心。」

王沛詩6月18日在監警會會議後見傳媒，對於其有多項公職，王沛詩表示沒有身份衝突，並指暫時不回應港大校委會風波。（黃浩謙攝）

公職多會否有衝突及會否辭任？王沛詩：無身份衝突

有記者問王沛詩除了是監警會主席，亦是港大校董會主席，也有其他公職，有那麼多公職會否有身份衝突及會否辭任其中一個公職時，王沛詩表示沒有身份衝突，並指暫時不回應港大校委會風波。她再問到何時會再出來回應港大校委會風波回應，她再重申「暫時不回應，多謝關心」。

▼6月18日 監警會公開會議▼

