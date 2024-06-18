登革熱｜天水圍天瑞一邨54歲女子確診　列本地個案　留醫博愛醫院

一名居於天水圍天瑞（一）邨、有長期病患的54歲女子確診登革熱，為今年本港錄得的第二宗本地個案。她在6月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，於6月11日再到天水圍醫院急症室，同日入院接受診治，並於6月14日獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。



（資料圖片／陳永武攝）

衞生防護中心公布，正調查一宗可能在本地感染的登革熱個案，為一名有長期病患的54歲女子，她於6月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，三日後到天水圍基健醫療中心求醫。病人於6月11日再到天水圍醫院急症室，同日入院接受診治，並於6月14日獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

潛伏期內曾短暫離港往深圳數小時 其餘時間皆逗留在港

初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞（一）邨。她在潛伏期內雖曾短暫離開香港數小時往深圳，其餘全部時間皆逗留在港，故可能在本地感染。她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

今年第二宗本地個案

個案為今年第二宗本地個案，衞生防護中心指，暫未發現個案與本港早前錄得的其他登革熱個案有流行病學關連。同時，截至六月十三日，今年本港共錄得26宗登革熱外地傳入個案。

衞生防護中心人員已視察病人的住所，並會向鄰近居民進行問卷調查。曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，應致電衞生防護中心熱線（2125 2374）安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由明日（19日）起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午九時至下午五時運作。另外，中心亦聯同食環署於明日下午六時於天瑞社區中心舉行健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。