登革熱｜富怡花園居民中招　街坊均稱不擔心　會減少開窗防蚊患

登革熱殺入社區，衞生防護中心昨日（26日）公布，一名居於小西灣富怡花園、過往健康良好的28歲男子，經血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。



記者今日（26日）到富怡花園視察，有居民指不太擔心，形容屋邨清潔人員「四圍做」，會注意個人衛生，促請政府加強防患滅蚊，「唔好有事先做」。亦有居民稱會減少開窗戶，以防有蚊患入屋。



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富怡花園居民唐先生表示，因大廈有張貼通告，得悉有居民患登革熱，不過他並不擔心，他指因為居住環境很乾淨，「我都唔知點解佢會中。」他又指屋苑甚少會有蚊蟲，「少囉！你話無就呃你嘅，因為始終有草地。」

唐先生又指，「成日都見到佢哋（清潔人員）做嘢，我哋嘅清潔工好多⋯⋯我出得嚟都見到佢哋四圍做。」對於要如何防蚊患，他表示各方面要「做到足」，由疫情至今都會戴口罩，「淨係買消毒藥水、各樣嘢都花唔少錢。」提到疫情時期有些人不外出都會中招，「呢個（自己防患）唔關事嘅。」

居民唐先生表示，因樓下有張貼單張而得悉有居民患登革熱，不過他並無太擔心。（夏家朗攝）

衞生署將聯同食環署人員小西灣社區會堂進行健康講座，並會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測，他就表示「都會試下（參加）」，以保障自己，但又指政府「唔好有事先做，平時都要做⋯⋯成日出咗事先做，我又覺得無咩意思。」

居民胡先生表示，並不太擔心登革熱，形容屋苑範圍乾淨，家中及樓下都甚少有蚊蟲，又指「蚊患呢啲嘢隨時四周圍都會有」。不過他提及，病人未必於屋邨「惹」回來，或是在其他地方中招。

被問到會否加強防蚊患工作，胡先生表示「冇呀，都好似平時咁咋。」不過也會注意個人衞生。對於政府於屋苑內舉辦健康講座，他表示有時間就會去，相信對居民有一定好處，又建議政府應在全港做好防患措施，不止是在此屋邨。

居民張小姐剛搬入屋苑約兩個月，指今早在報紙得悉邨內有人中登革熱，她表示，「佢話3個禮拜都無畀蚊咬過喎，都唔係會唔會係屋邨或者第二到（中招）。」故她則未有太擔心，形容「小心啲應該無問題⋯⋯而家第一單都未必喺呢到（中招），只不過佢住喺到。」

不過她形容，有留意到屋邨較多積水，估計或是因為東區較濕，地上的積水或因潮濕或冷氣機滴水而成，自己會減少開窗以防有蚊蟲咬。

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