登革熱｜小西灣富怡花園無新個案　患者聖保祿醫院工作內有地盤

衞生署衞生防護中心昨日（26日）公布一名居於小西灣富怡花園的28歲男子，血液樣本對登革熱病毒呈陽性反應。衞生署今日（26日）表示，該病人兩位家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應；截至今日下午4時，同屋苑逾520名住客均表示無出現登革熱相關病徵。



衞生防護中心聯同食物環境衞生署人員今日到病人位於銅鑼灣的工作處所視察，其間發現該處所內有一正在施工的建築地盤，中心已建議有關處所必須加強防蚊措施。據悉，工作處所為聖保祿醫院。



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患者同住家人血液樣本呈陰性反應 520名住客均稱無病徵

衞生防護中心今日表示，本月19日至昨日期間錄得一宗登革熱本地個案，及兩宗外地傳入個案。外地傳入個案中，其中一名病人於潛伏期內曾到馬來西亞，另一名病人則曾到印尼。

就昨日公布的小西灣富怡花園一名住戶確診登革熱，中心迄今未有發現新增相關個案；該病人的兩位家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應。截至今日下午4時，中心已聯絡小西灣富怡花園近200個住戶的逾520名住客，當中沒有人表示出現登革熱相關病徵。

衞生防護中心要求患者工作處所加強防蚊措施

衞生防護中心今日聯同食環署人員到病人位於銅鑼灣的工作處所視察，其間發現該處所內有一正在施工的建築地盤，中心已建議有關處所必須加強防蚊措施。

當局明日小西灣社區會堂舉辦講座 設免費登革熱抗體檢測

中心將聯同食環署人員於明日（27日）上午10時半於小西灣社區會堂舉辦健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測，中心呼籲鄰近居民踴躍出席有關活動。此外，中心亦提醒曾到富怡花園並出現登革熱病徵的人士致電衞生防護中心熱線（2125 2371），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由今日起至下周日（28日）上午9時至下午5時運作，並會由4月29日起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時運作。

截至昨日，今年共錄得20宗登革熱個案，包括19宗外地傳入及一宗本地感染個案。2023年共錄得62宗外地傳入個案。衞生署指根據世衞資料，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。

今年以來，美洲地區，包括巴西、阿根廷和秘魯，共錄得超過300萬宗個案，為歷史新高。衞生防護中心提醒，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施：

．徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；

．每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；

．汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；

．栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；

．在雨季前把凹凸不平的地面填平；

．避免在叢林逗留；及

．戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應注意以下事項：

．先仔細閱讀標籤說明；

．在進入可能被蚊叮的範圍前使用；

．塗在外露皮膚及衣服；

．孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%＊；

．先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；及

．遵照標籤說明，只於有需要時重複使用。

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