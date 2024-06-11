屠龍小隊案｜控方播被告李家田會面錄影　曾向空地開槍知槍是真的

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，案件今（11日）在高院續。庭上播放被告李家田的錄影會面，他指2019年8月荃灣斬人事件後，他和十多人開設了一個Telegram群組，這群組可視為「屠龍小隊」前身，後來成員減至約10人。他曾見過群組的人，包括隊長「healer」，但不知各人真實姓名。他指「healer」有問有無人想試槍，他有參與並到了西貢，一個叫「鴻仔」的人把槍給他試開，他開了一槍，知道槍是真的。之後「healer」叫他取走槍，但「鴻仔」事後又叫他把槍交回聲稱要用來傍身。



(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

警員指李住所連平台約5千呎

偵緝警員楊立隆出庭作供，稱於2020年6月11日早上，獲上司指派到上水古洞麒麟村拘捕李家田。早上近10時，他和同僚到達李家門外，向李母展示搜查令和解釋到場的目的，惟對方用英文表示未能聽明白中文。案件主管張督察隨即用英文再解釋一次，李母則指李家田在電腦房內。楊庭上憶述，李所居住的兩層樓連同屋外平地合共約5000呎，電腦房位處於2樓。

認曾用槍向空地開一槍

楊在該房間內確認李身份後，正式以「串謀有意圖傷人」罪拘捕他，李則在警誡下回應：「我淨係去過西貢試槍，之後支槍就畀番鴻仔，佢話要番支槍嚟做嘢。」楊聽罷提問西貢試槍為何意，李表示：「嗰日鴻仔畀支槍我叫我試，叫我試下開一槍，我就照佢意思向空地開一槍」。

試槍當日才識鴻仔

楊聽罷再問「鴻仔」是誰，李稱：「鴻仔喺個日係西貢試槍個時先識嘅，我知佢係12月8日畀警察拉左藏槍。」並指試槍是因為：「鴻仔想試下支槍可唔可以射到子彈，之後畀支槍我叫我試，我開完之後就知道支槍係真槍。」楊有將以上對答即時紀錄在警員紀事冊內，並交由李簽名確實。

警有檢走李的電話及手提電腦等

楊其後在李的電腦桌上檢取了6部手提電話、1部平板電腦和1部電腦為證物，李其後自願向警方提供其中一部手機、平板電腦、電腦和其Telegram的帳號密碼。楊同樣將上述對答紀錄在警員紀事冊內，並交由李簽名確實。之後等待警方的重點搜查隊到場搜查後，楊將李帶回落馬州警署向值日官匯報，然後再帶李前往上水警署錄取口供。楊另確認當時經過調查後，他得悉李家中尚有一件證物未檢取。他遂於6月17日返回單位，檢取該綠色斜孭袋。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

認曾加入可視為屠龍小隊前身的群組

庭上之後播放李家田的警誡會面，李透露他當時與母親同住，教育程度至大專學歷。李憶述，於2019年8月5日荃灣發生斬人事件發生後，包括他在內的十多人開設了一個Telegram群組，原意是保護在地鐵站外張貼或閱讀文宣的人，此群組亦可視為「屠龍小隊」的前身。

見過隊長及隊員真人但不知其姓名

後來，群組的人數慢慢減至約10人，他們便所謂「屠龍既人」，包括隊長「Healer」（黃振強）、成員「Kan」、「TT」、「呂布」、「小熊維尼」等。李表示不清楚以上人事真實姓名，但均曾見過他們真人。

Healer曾在群組問有無人想試槍

李續指，「Healer」於2019年10月尾在群組內問有沒有人想參與試槍，李和「小熊維尼」均表示有意參與。及至試槍當日，李和「小熊」結伴前往西貢，與「鴻仔」及其隊員會合。「鴻仔」之後帶領他們到一個滿是樹木的地方，從背囊取出手槍，並對著空氣開一槍後，其他人輪流試槍，最後發現其中兩支槍有問題。其後，「鴻仔」帶他們到別處試爆炸彈，即一些白色粉末。

Healer吩取走其中一槍

李另透露，他在試槍後按照「healer」的吩咐取走其中一支槍。但後來「鴻仔」經Telegram 聯絡他，稱：「我想要番支槍，攞嚟傍身。」李遂與他相約交收。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023