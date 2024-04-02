全球黑客暴力攻擊激增　提升防禦保障網絡安全

在數位化的時代，黑客入侵事件日益頻繁，情況陸續波及全球公私營機構與政府部門，不同規模、不分地域的企業機構，以至個人都難以幸免於難，成為國際網絡安全問題。到底網絡系統的安全漏洞可否被修補？企業又應該如何應對？



黑客攻擊手段不斷進化 機構需提升安全防護能力

人工智能（AI）技術普及，一方面為企業帶來額外效益，同時大幅提升了黑客進行不法活動的能力。Barracuda 2024年度最新《Cybernomics 101報告》顯示，機構應對黑客入侵的平均年度成本高達534萬美元，在過去一年，有71%的受訪者遭到勒索軟件攻擊，當中61%的人選擇支付贖金，而且有一半受訪者認為人工智能有利黑客在未來發動更多網絡攻擊。為防止任何潛在的網絡威脅，企業必須迅速採取更有效及安全的措施，以確保網絡安全。

近年持續不斷的黑客攻擊現象引起了國際社會的高度關注，今年年初，Meta旗下的Facebook、Instagram及Threads傳出無預警大死機，許多用戶被強制登出。有黑客組織聲稱該是他們所為，並提供多張螢幕截圖作證據。全球不同機構也受到網絡攻擊，包括中國工商銀行的美國分行，英國皇家郵政、多倫多病童醫院等，前年澳洲電訊商遭網絡攻擊，更牽涉到900萬人的資料。

近年持續不斷的黑客攻擊現象引起了國際社會的高度關注，如年初Meta旗下的Facebook、Instagram及Threads傳出無預警大死機。

在本港，消委會及數碼港去年接連受到黑客暴力攻擊。香港警方最新數字亦顯示，去年的入侵網絡系統事件比前年上升逾五成，損失金額比前年更升逾兩倍。面對黑客不斷強化攻擊手段，各機構需不斷提升自身的安全防護能力，以預防潛在的資料及金錢損失。

就早前網絡遭受攻擊事件，數碼港已完成調查並向私隱專員公署提交報告。事件發生後，數碼港已迅速提升網絡安全的保護能力，加強鞏固資訊系統保安、保障個人資料私隱，並持續深化各個營運層面的資訊系統保安及數據安全水平。

數碼港更會聯同網絡安全夥伴企業及社群初創，共同拓展網絡安全生態圈，通過創新科技提升數碼港、創新社群以至本港整體的網絡及數據安全水平。事實上，網絡安全龍頭企業永信至誠近期與數碼港簽訂合作備忘錄，入駐數碼港並成為數碼港科技網絡的重要成員，推出「數字風洞」測評中心及其他多項計劃，正好強化香港的網絡安全生態圈，增強數字基建安全，培育網絡安全人才，支持香港創新科技、數字經濟和智慧城市的發展。

數碼港亦於今年2月正式在培育計劃加入Secure by Design（安全設計）要求，規定初創須接受網絡安全培訓，以及為產品進行網絡安全檢測，確保推出市場前減少潛在高風險的網絡安全漏洞。數碼港並透過專業服務網絡（CPN）及數碼港科技網絡（CTN）夥伴，為初創提供相關培訓、諮詢及技術支援。

區塊鏈及Web 3.0的急速發展，面對日新月異的網絡保安挑戰，數碼港會繼續致力加強網絡安全，減低潛在的網絡安全風險，亦會與香港特區政府及社會各界緊密合作，加強香港整體的安全應變能力與意識。

（內容由客戶提供）