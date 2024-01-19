家庭友善僱傭措施　為僱主僱員締造雙贏局面

現代人生活繁忙，要同時兼顧工作和家庭，又要有私人時間進行社交、發展興趣，確實不容易。有人力資源顧問機構的調查顯示，僱員在考慮留任時的其中一個重要原因，是想得到工作與生活平衡。香港近期出現人才荒，若僱主能在工作間實施家庭友善僱傭措施，為僱員提供彈性工作安排，讓他們在工作與生活之間取得平衡，相信定能吸引及挽留人才。平機會一直鼓勵企業推行家庭友善僱傭政策，讓僱員可同時兼顧工作和家庭，我們更在1月19日舉行家庭友善僱傭措施研討會，進一步向僱主推廣相關政策。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



僱員除了是企業的員工外，同時也擔當父母、子女等不同的家庭角色。若僱主能在工作間實施家庭友善僱傭措施，為僱員提供彈性工作安排，讓他們可兼顧工作和家庭責任，相信定能吸引及挽留人才。

家庭友善僱傭措施可吸引及挽留人才

調查顯示，僱員在選擇工作時，除了考慮薪酬和福利保障等因素，他們也想在工作與生活及家庭間取得良好平衡，維持身心健康。所以，僱主有否實施家庭友善僱傭措施，為僱員提供如彈性工作等安排，以至切合員工個人需要的相關支援，將直接影響企業吸納及留住人才的能力。

家庭友善僱傭措施是僱主協助僱員兼顧工作和家庭責任而採納的良好人事管理措施。僱員除了是企業的員工外，同時也擔當父母、子女等不同的家庭角色。作為好僱主，營造家庭友善的工作環境，不單可紓緩僱員兼顧工作及家庭的壓力，增加他們對公司的歸屬感，又可提升企業形象。

僱主可按需要實施家庭友善僱傭措施

要締造家庭友善工作間，實有賴企業管理層對相關理念的認同，並在資源及行動上積極支持。僱主可以實施不同形式的家庭友善僱傭措施，例如：照顧員工家庭需要的特別假期（婚姻假、家長假、恩恤假、緊急事假等）、靈活的工作安排（彈性工作時間、在家工作、兼職或半職工作等）及提供員工生活上的支援（員工及家人醫療保障、托兒服務、授乳室、情緒輔導服務等）。

目前香港並沒有法例規定僱主必須推出家庭友善僱傭政策，一般僱主都是按照其規模、資源和運作情況，以及員工的家庭需要，制定和實施不同形式的措施。然而，僱主們需注意，根據《家庭崗位歧視條例》，任何人如基於另一人的家庭崗位而作出歧視行為，即屬違法。「家庭崗位」指負有照顧直系家庭成員的責任的崗位，「直系家庭成員」指因血緣、婚姻、領養或姻親而與該人有關的任何人。由於僱傭是屬於《家庭崗位歧視條例》的保障範疇，若僱主因其僱員的照顧責任而給予較差的待遇，包括解僱、不獲晉升、調職或聘用，僱主便有機會違反法例。

平機會鼓勵企業推行家庭友善僱傭政策

平機會一直鼓勵企業推行家庭友善僱傭政策，讓僱員履行工作職責的同時，亦可擔當不同家庭角色。事實上，在疫情過後，很多企業已有推行彈性工作安排的經驗，明白箇中帶來的好處和能夠掌握如何適當地彈性安排員工的工作。不少企業亦相繼推出不同的措施以挽留人才，例如有公司將有薪侍產假日數大幅增加，亦有企業增設照顧者假、生育假、流產恩恤假及家庭暴力假等，讓員工應付不同的需要。

為了向僱主進一步推廣家庭友善僱傭措施，以加強對在職照顧者的支援，平機會於1月19日舉辦「推廣家庭友善僱傭措施研討會」。除了邀請在職照顧者在研討會分享其平衡工作及照顧家庭責任的經驗和挑戰外，大會更安排了專題討論環節，邀得企業代表，共同探討如何有效地推行家庭友善僱傭措施，以及如何支援有照顧家庭成員責任的僱員。

作為僱主，平機會亦推出了不少措施方便員工照顧家人，包括彈性上下班時間、四分一日假期政策、餵哺母乳室等，其中四分一日假期的安排可讓員工更靈活放取假期，以便履行家庭責任及處理私人事務。此外，為了讓員工取得工作和生活的平衡，以緩減其工作和家庭的壓力，培養身心健康，平機會在工餘時間舉辦了不同活動給僱員參加，以及鼓勵僱員積極參與體育活動。

要成為良好僱主，除了建立家庭友善工作環境，照顧和支援員工，助他們取得工作與生活平衡，僱主亦應建立多元、平等、包容及關懷的文化，讓員工感到受尊重和重視，從而更忠誠，更投入地工作。

平機會一直鼓勵企業推行家庭友善僱傭政策，讓僱員履行工作職責的同時，亦可擔當不同家庭角色。。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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