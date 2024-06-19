登革熱｜確診者機場超級一號貨站工作　指坐巴士E37往返公司被叮

衞生防護中心早前公布，一名居於天水圍天瑞（一）邨、有長期病患的54歲女子確診登革熱，為今年本港錄得的第二宗本地個案。中心進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作，並因工作需要間中會到機場的國泰貨運站和亞洲空運中心。



此外，病人亦提到在潛伏期內，曾於乘搭巴士E37往返工作地點時被蚊叮。衞生防護中心今日（19日）到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。



中心進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作。 (香港空運貨站網頁圖片)

衞生防護中心早前公布，一宗可能在本地感染的登革熱個案，為一名有長期病患的54歲女子，她於6月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，並在於6月11日再到天水圍醫院急症室求醫。病人現時獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，情況穩定。

中心進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作，並因工作需要間中會到機場的國泰貨運站和亞洲空運中心。此外，病人亦提到在潛伏期內，曾於乘搭巴士E37往返工作地點時被蚊叮。病人的同事現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心今日（19日）跟進登革熱個案。中心人員到病人曾乘搭的巴士路線進行調查。（政府新聞處）

衞生防護中心今日（19日）跟進登革熱個案，中心人員在巴士上進行調查，並視察清潔營辦商的滅蚊工作。

衞生防護中心今日到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，而運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。中心亦聯同食環署人員今日到病人工作地點視察，建議有關處所負責人加強防蚊措施。此外，中心並已聯同香港機場管理局向機場員工發放相關資訊及會向有關工作地點的工作人員安排健康講座。

天瑞邨。（資料圖片／陳永武攝）

至於病人居住的天水圍天瑞（一）邨，根據最新的流行病學調查資料，中心迄今未有發現新增的相關個案。同時，該病人的一名家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應。截至今日下午六時，中心已聯絡該名病人的住所（天水圍天瑞（一）邨）超過1 000個住戶的逾2 600名住客，當中未有發現懷疑個案。

衞生防護中心聯同食環署人員，今晚(19日)在天瑞社區中心舉辦健康講座。（政府新聞處）

個案為今年第二宗本地個案，衞生防護中心指，暫未發現個案與本港早前錄得的其他登革熱個案有流行病學關連。同時，截至6月13日，今年本港共錄得26宗登革熱外地傳入個案。