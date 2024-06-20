百佳惜食堂辦捐食物活動　另設你買我捐：買佳之選、百佳捐兩啡蛋

惜食堂與百佳超級市場合辦的「全城傳愛齊捐食」今日（20日）舉行啟動禮，由明日（21日）起至8月15日，全線250間香港百佳門市及旗下超級市場，將接受顧客捐贈乾貨食物，不論於百佳購買或自攜，只要無過期、無開封，均可交到放置於收銀處的藍色收集箱內，捐贈予惜食堂以製作飯餐。



百佳今年也推出「你買我捐」活動，在動期間，顧客每購買一件佳之選產品，百佳即捐出新鮮啡蛋兩隻；顧客每購買指定產品，百佳則會捐出新鮮啡蛋一盒。



惜食堂與百佳超級市場合辦的「全城傳愛齊捐食」舉行啟動禮。圖為百佳超級市場董事總經理吳逸群女士(中)、惜食堂創辦人董愛麗(右二)、商台DJ黃正宜 (左二)、藝人余德丞 (右一)及星級名廚李文星(左一)。（受訪者提供）

惜食堂與百佳超級市場自2013年合辦「全城傳愛齊捐食」，鼓勵市民捐贈剩食，予惜食堂以製作飯餐，為有需要人士送上溫飽及關懷。相關活動今日舉行啟動禮，籲市民到全線250間香港百佳門市及旗下超級市場捐贈乾貨食物。

商台及電視節目主持黃正宜、藝人余德丞、及卅二公館集團行政總廚李文星今日均有出席啟動禮，為計劃揭幕。

由明日（21日）起至8月15日，全線250間香港百佳門市及旗下超級市場將接受顧客捐贈乾貨食物，包括油 、粟粉 、米、罐頭 、燕麥、麵食類、湯料及南貨以及餅乾等。不論於百佳購買或自攜，只要無過期、無開封，顧客均可將其交到放置於收銀處的藍色收集箱內，捐贈予惜食堂以製作飯餐。

百佳同時推出「你買我捐」活動，於活動期間，顧客每購買一件佳之選產品，百佳即捐出BESTbuy新鮮啡蛋兩隻；而顧客每購買一件「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」造型之指定產品，百佳會捐出BESTbuy新鮮啡蛋一盒。

今年的「全城傳愛齊捐食」活動目標籌集價值港幣200萬元的食物和善款，預計可向有需要人士提供逾30萬份營養膳食及食物包。

百佳超級市場董事總經理吳逸群表示，多年來一直支持惜食堂的理念，透過捐贈剩餘食物、籌款及實驗室協助惜食堂檢驗飯餐等方式支持其的營運，今年也特意捐出大眾化、營養豐富同時易於配搭的雞蛋，以支持惜食堂，希望可以為有需要人士提供各種百變組合的溫暖飯餐。

惜食堂創辦人董愛麗提到，惜食堂每日需製作超過20,000份膳食，所以食材至為重要，呼籲社會各界加入捐食行列，籌集更多食材，製作更多飯餐，攜手「惜食餸愛」。

商台及電視節目主持黃正宜、藝人余德丞均有出席啟動禮。（受訪者提供）

黃正宜指，會定期清理家中的剩食，避免有客人突然到訪家中參觀時出現不整潔的情況，更呼籲大眾由明天起一同參與全城捐贈食物大行動。余德丞也表示，經常買到一些口味不太受歡迎的零食作手信，故不時都會清理屋企的零食櫃，得悉全城傳愛齊捐食活動，更特意趕回港，支持這個充滿意義的活動。