中大醫學院研發mRNA藥物治療鼻咽癌　「引爆」EB病毒殲滅癌細胞

中大醫學院病理解剖及細胞學系早前與美國實驗室合作研發針劑mRNA藥物，透過啟動EB病毒特有的自殺機制殲滅鼻咽癌細胞。研究人員在小鼠模型中初步證實治療成效，有望配合免疫療法產生協同效應，並為其他與EB病毒相關的癌症類型提供另一項治療選擇。研究結果已於國際期刊《自然通訊》發表。



研究成員之一中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏教授解釋，相關藥物如開關，將體內的EB病毒由潛伏狀態轉為裂解狀態並將其「引爆」，以有效及安全地抑制腫瘤生長。



中大醫學院與美國傑克森實驗室合作，以EB病毒作為治療標靶，利用信使核糖核酸（mRNA）技術研發出一種創新的鼻咽癌治療藥物。（中大醫學院提供）

鼻咽癌是華南地區常見的癌症，是香港常見的頭頸癌之一，而鼻咽癌其中一個主要成因是EB病毒。中大醫學院病理解剖及細胞學系早前就發現，可以利用EB病毒作為治療標靶，並運用信使核糖核酸（mRNA）技術研發出一種創新的鼻咽癌治療藥物，針對性地殲滅攜帶EB病毒的癌細胞。

相關mRNA脂質納米顆粒製劑，與稱為mTZ3-LNP的轉錄激活劑合成，用於針對EB病毒的標靶治療。研究人員在六個療程的小鼠實驗中，已證實其藥物有效，能成功令腫瘤細胞消滅。實驗中小鼠細胞未見有異常，預料mRNA新藥的副作用較其他療法低，副作用如同mRNA平台的新冠疫苗。

羅國煒教授表示，由團隊研發的mRNA新藥針對EB病毒陽性癌細胞，因此預期的副作用會較化療少。（中大醫學院提供）

研究成員之一中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏教授解釋，相關藥物如開關，將體內的EB病毒由潛伏狀態轉為裂解狀態並將其「引爆」，以有效及安全地抑制腫瘤生長。

領導研究的中大病理系教授羅國煒解釋，由於此新藥針對EB病毒陽性癌細胞，因此預期的副作用會較化療少。他又提到，鼻咽癌過往未有標靶療法，新藥可為多線治療均失敗的鼻咽癌病人，提供新治療選項，而除鼻咽癌外，mTZ3-LNP亦還可用於其他與EB病毒相關的癌症。。他透露，團隊已就研究申請專利，並合組公司，計劃與大型藥廠合作共同研發藥物，預料約4年時間可進入人體臨床測試。