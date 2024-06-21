小學男教師校內非禮8女生　包括課堂上摸胸　被判入獄23個月

年輕小學男教師涉在校園內非禮8名女學生，包括在上課期間摸女同學胸部，或在她們的鎖骨向下掃，亦有女生舉手發問被摸胸等。其中7名女童把事件告知社工揭發事件。男教師早前認12項非禮罪，案件今（21日）於區域法院判刑，署理主任裁判官香淑嫻指，學校理應是讓孩童安全成長的地方，但被告自私地破壞了受害人的成長環境，有受害女童更曾想過尋短，批評被告破壞誠信，判他入獄23個月。



被告Y. W. H.（27歲），報稱小學教師，承認12項非禮罪，指他於2021至2022年間，在天水圍某學校，12度非禮8名介乎9至12歲的女學生（女童A至G及X）。

被告YWH承認非禮8名女童，被判囚23個月。

案件涉及兒童是嚴重加刑因素

香官引述被告背景，指他自教育大學畢業後，便在案發小學工作，直至2022年因本案被辭退。香官又指本案涉及兒童，屬嚴重加刑因素，學校理應讓兒童在安全的環境下成長，但受害女童的成長卻因被告自私的行為而遭破壞。

女童B曾想過尋短

香官續指，受害女童均曾受到不同程度的創傷，其中女童A至今仍然害怕男性，對男性行為變得敏感及警惕，亦有不信任人的情況；女童B則受情緒困擾，事件未被揭發前曾想過尋短，雖然她作申訴後情緒好轉，但心理健康及自我概念受到嚴重影響，並有創傷後遺症跡象，建議進行心理評估。

有女童把罪責歸咎自己

至於女童C情緒轉差，不解為何會被選中為侵犯對象，甚至想過將罪責歸咎於自己，但在揭發事件後情緒好轉；女童D則對事件感到疑惑及憤怒，無法理解侵犯事件，因為被告原是她十分尊重的對象；女童X雖然未受創傷，但對事件感到難過，並會防範與成年男子互動。

官斥被告違反誠信且一年內多次犯案

辯方求情指被告年輕，過往背景良好，並坦白承認控罪。惟香官認為本案涉及多項加刑因素，受害女童年紀輕，事件多達8名受害人；而且被告為受害女童的師長，涉及違反誠信；他在一年內多次犯案；部份女童不只被侵犯一次；其中女童B的心理健康嚴重受影響。

心理醫生指被告悔意流於表面

香官提到心理醫生評估被告重犯機會屬於中度偏低，鑒於本案罪行性質，被告不適宜從事兒童工作，但他沒有戀童癖；他的悔意流於表面，嘗試減低罪責，並將責任推卸在受害人身上。香官認為即使被告犯案不涉暴力、觸碰短暫輕微，皆非求情因素，考慮到被告沒有案底並坦白認罪，遂就8罪判囚23個月。

多次上課時摸女童胸

案情指，被告多次非禮受害女童，包括在上課期間摸女童胸部，或將手放在她們的鎖骨向下掃，亦有女生在下樓梯期間，遭被告從後摸胸。其中女童A、B、C及X曾遭被告兩度侵犯。

案件編號：DCCC 377、698/2023