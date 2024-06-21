灣仔君悅酒店三餐廳食物中毒群組擴至15人　6人對沙門氏菌呈陽性

衞生防護中心公布，君悅酒店餐廳食物中毒群組再擴大，再多9人在6月1日或2日進食雲呢拿味雪糕，約15至65小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。全部15名受影響人士已求醫，四人須入院，經治療後已出院，全部病人情況穩定。



六人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，當中四人的樣本屬同一組別腸炎沙門氏菌。衞生防護中心及食環署人員曾到餐廳及製作雪糕的廚房作進一步視察，並抽取食物樣本作進一步化驗，至今樣本暫時未有檢出沙門氏菌。食環署也會檢視整體調查結果，如有足夠證據會向相關處所持牌人提出檢控。



衞生署衞生防護中心早前公布三宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及位於灣仔的香港君悅酒店內的三間餐廳，共有六名3至6歲兒童在光顧後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐等病徵，六人均有有吃過餐廳的雪糕。

多9人6月1日或2日進食雲呢拿雪糕後不適

衞生防護中心公布，君悅酒店餐廳食物中毒群組再擴大，再多9人在6月1日或2日進食雲呢拿味雪糕，約15至65小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

9人共涉及九男六女，年齡介乎三至42歲，均已求醫，四人需入院，經治療後已出院，全部病人情況穩定。六人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，當中四人的樣本屬同一組別腸炎沙門氏菌。綜合流行病學調查和化驗結果，受影響人士出現的症狀極有可能與進食有關酒店提供的該款雪糕有關。

食安中心及環境衞生部人員於6月11日晚上接獲衞生防護中心通知有關事件後，已即時派員到有關處所及製作雪糕的廚房調查，詳細調查食物製造程序和抽取樣本（包括食物及環境樣本等）化驗，並指令有關處所即時暫停製造及出售有關食品，以及進行清洗消毒工作。同時，食安中心亦向餐廳負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

衞生防護中心及食環署人員於翌日再次到餐廳及製作雪糕的廚房作進一步視察，並抽取食物樣本作進一步化驗。

至今，從有關處所檢取的雪糕和雲呢拿油樣本、環境樣本和工作人員糞便樣本暫時未有檢出沙門氏菌。食環署也會檢視整體調查結果，如有足夠證據會向相關處所持牌人提出檢控。食環署亦派員每日跟進視察，並確認有關處所已暫停製造及出售有關食品。跟進工作仍然進行。