大埔墟街市合發海鮮購海螺烹食後　兩男女疑麻痺性貝類毒素中毒

衞生防護中心今日（20日）公布，正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一名51歲男子和33歲女子。他們於周二（18日）在家中食用購自大埔墟街市合發海鮮的海螺後，約一小時內出現口部及舌頭麻痺、嘔吐和腹瀉。二人情況一直穩定，調查仍然繼續。



衞生防護中心今日（20日）公布，一名51歲男子與33歲女子，周二（18日）在家中食用購自大埔墟街市的海螺後出現麻痺性貝類毒素中毒。（資料圖片）

中心指，病人買入海螺後，有先以水浸泡15分鐘，再用滾水和鹽烹煮20分鐘後進食，惟二人食用後，在約一小時內出現口部及舌頭麻痺、嘔吐和腹瀉。二人情況一直穩定。

衞生防護中心發言人指，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除；而其中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後，數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

中心提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。市民也應向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；每次進食較少份量的貝類；及進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。