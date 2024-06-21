9人君怡酒店自助餐食海鮮冷盤後痾嘔　最細7歲　餐廳遭票控暫停業

尖沙咀君怡酒店咖啡屋爆發食物中毒群組，涉及三宗個案合共9人，9人在6月17或18日在餐廳進食自助午餐後，出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵，當中7人已求醫，3人需入院，其中一人證實對沙門氏菌呈陽性反應。所有受影響人士均曾進食多種食物，包括海鮮冷盤及甜品。食環署食安中心人員到餐廳跟進認為處所清潔狀況欠妥善，故向處所負責人出票控，即日起已暫停餐廳業務清潔，待食環人員覆檢滿意才重開。



尖沙咀君怡酒店咖啡屋爆發食物中毒群組，涉及三宗個案合共9人。（資料圖片/翁鈺輝攝）

三宗個案涉及9名病人，均在君怡酒店內咖啡屋進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵。

防護中心表示，首宗個案涉及三名54至82歲的女子，她們6月17日在位於尖沙咀的君怡酒店咖啡屋進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵。

第二宗個案則涉及4名年齡介乎7至50歲的女子，於6月16日於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵；至於第三宗個案涉及一男一女，於6月18日於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

一人糞便樣本對沙門氏菌呈陽性反應

中心稱，9名受影響人士當中，7人已求醫，3人需入院，分別入住浸會、屯門及伊利沙伯醫院，當中一人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，目前全部病人情況穩定。

據調查顯示，個案涉及自助餐，受影響人士曾進食多種食物包括海鮮冷盤和甜品，中心呼籲曾於6月17或18日光顧上址餐廳又出現急性腸胃炎症狀人士盡快求醫及聯絡中心，中心已設立熱線2125 2372，逢星期一至五由上午9時至下午5時30分運作。

食安中心調查揭處所清潔狀況欠妥善 已作票控

食環署食安中心及環境衞生部人員已於昨日（20日）晚上到場跟進調查，發現處所清潔狀況欠妥善，遂向處所負責人作出票控，認為相關餐廳須進行徹底清洗及消毒工作。處所負責人願意配合，即日起暫停餐廳業務做清潔，待食環署人員覆檢滿意後才會重開餐廳，署方已檢取食物及環境樣本作進一步化驗，調查仍然繼續。