灣仔君悅酒店3間餐廳爆食物中毒　6名兒童發燒嘔吐　均曾吃雪糕

衞生署衞生防護中心今晚（12日）公布三宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及位於灣仔的香港君悅酒店內的三間餐廳，共有六名3至6歲兒童在光顧後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐等病徵，涉及酒店內的咖啡廳、Grissini意大利餐廳及港灣壹號，他們的共通點是都有吃過餐廳的雪糕。當中五人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。



衞生防護中心呼籲曾於6月1日及2日光顧該三間餐廳後不適人士盡快求醫及聯絡中心。



灣仔香港君悅酒店3間餐廳爆食物中毒。（資料圖片）

衞生防護中心公布三宗有流行病學關連的食物中毒個案：

．首宗個案涉及四名年齡介乎3至5歲的男童。他們6月1日於香港君悅酒店咖啡廳晚膳，約36.5小時後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐等病徵。他們光顧自助餐，有吃雪糕。

四名3至5歲男童6月1日於香港君悅酒店咖啡廳晚膳後食物中毒。（香港君悅酒店網頁圖片)

．第二宗個案涉及一名6歲男童。他在6月2日於酒店的Grissini意大利餐廳午膳，約31小時後出現類似病徵，菜式包含雪糕。

一名6歲男童在6月2日於香港君悅酒店的Grissini意大利餐廳午膳後食物中毒。（香港君悅酒店網頁圖片)

．第三宗個案涉及一名6歲女童。她在6月2日於酒店的港灣壹號晚膳，約17小時後出現類似病徵。患者有吃過雪糕。

一名6歲女童在6月2日於酒店的港灣壹號晚膳後食物中毒。（香港君悅酒店網頁圖片)

5人糞便樣本對沙門氏菌呈陽性反應

全部受影響人士已求醫，當中四人需入院，經治療後已出院。當中五人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，全部病人情況穩定。六人都有吃過雪糕，但無資料顯示他們吃同一款雪糕。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物。中心呼籲曾於6月1日及2日光顧香港君悅酒店的咖啡廳、Grissini意大利餐廳或港灣壹號後出現急性腸胃炎症狀如腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉的人士，應盡快求醫及聯絡中心。中心已設立熱線（2125 2371），逢星期一至五由上午9時至下午5時30分運作。

食物安全中心人員已到3間餐廳視察

食物環境衞生署食物安全中心人員已到相關餐廳視察，並已指示有關處所暫停製造及出售相關食品及進行清洗消毒處所工作。衞生防護中心及食安中心的調查仍在進行中，包括食物及環境樣本的化驗工作。