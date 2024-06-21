長沙灣保安道街市買畫眉魚炒魚球食　4女中雪卡毒　2人須入院

衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑雪卡毒中毒個案，4名17至77歲女子在家中炒魚球後出現四肢乏力、麻痺和腹瀉等雪卡毒中毒病徵，其中3人求醫，兩人須入院治療。涉事魚品種為畫眉魚，購自長沙灣保安道街市內的魚檔。



中心解釋，雪卡毒主要因大珊瑚魚會吃珊瑚礁海域的小魚，小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟，憑外觀不易分辨是否有毒。



衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉事魚品種為畫眉魚，購自長沙灣保安道街市內的魚檔。（資料圖片）

6月19日購自長沙灣保安道街市魚檔

衞生防護中心表示，個案涉及四名年齡介乎17至77歲的女子，其中三人於6月19日在家吃炒魚球，另一人則於6月20日進食，約四至15小時後出現四肢乏力、麻痺和腹瀉等雪卡毒中毒病徵。

心稱，其中三人已求醫，兩人分別入住瑪嘉烈醫院及博愛醫院接受治療，全部病人情況穩定。初步調查顯示，涉事的魚品種為畫眉魚，於6月19日購自長沙灣保安道街市內的魚檔。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

大珊瑚魚愈大 含毒量可能愈高 避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵

中心解釋，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關，這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟，一般魚愈大，含毒量亦可能愈高，但從外觀不易分辨是否含有毒素，煮食不能將毒素分解。

受雪卡毒影響人士，可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。中心發言人稱，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。

中心呼籲市民減少進食珊瑚魚，避免全魚宴，也避免食材來自同一大珊瑚魚，進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位。另外進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵等。