六福珠寶證實被黑客入侵盜取個人資料　約1800名香港客戶紀錄外泄

有海外俗稱「暗網」的網站早前兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，聲稱掌握500萬名的VIP及以千萬計其顧客個人資料。六福珠寶今日（21日）公布，已聘請一家領先的網路安全顧問公司對潛在事件的真確性和根本原因進行評估，經調查確認，僅有約1,800名香港客戶的部份記錄從六福珠寶的數據庫中被提取。



六福珠寶公布，經調查確認，僅有約1,800名香港客戶的部份記錄從六福珠寶的數據庫中被提取。（資料圖片）

六福珠寶今日公布，已聘請一家領先的網路安全顧問公司對潛在事件的真確性和根本原因進行評估，經調查確認，有人試圖未經授權取覽集團的數據庫，但僅有約1,800名香港客戶的部份記錄從六福珠寶的數據庫中被提取。

集團又指，是次調查無法核實從公司數據庫中，提取的該等記錄的完整性及有效性。公司指在所有關鍵時刻，受影響的伺服器均受到網路防火牆以及端點偵測和回應解決方案的保護，以防範基於網路和基於主機的威脅。

六福珠寶又指，集團立即啟動了網路事件遏制和回應程序，包括中斷受影響的伺服器與集團網路的連接，並執行全面的反惡意軟體掃描。自調查開始至今，已採取更多遏制措施，包括定期監控其網路以識別潛在的惡意活動，以及僅允許與受影響的伺服器進行可信任的連接。集團還實施了額外的安全措施，以防止同類攻擊再次發生，並保護客戶的隱私。此外，集團正在聯絡每位可能受影響的客戶，提醒他們有此宗潛在事件，以及其個人資料所面臨的潛在風險。

海外網站日前上載的貼文，貼文者兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，並聲稱自己掌握500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及以千萬計其顧客個人資料，包括全部用家的身份證。兜售者稱如欲取得整個資料庫資料，可付25000泰達幣（折合約19萬港元）。