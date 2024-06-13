WeChatPay豪言今年三分一的士選用　業界盼提供回贈或油券作誘因

的士服務問題質素備受社會關注，上月底便有司機疑因拒載發生爭執時，怒吼「冇微信呀」，引起網上熱議。騰訊金融科技副總裁洪丹毅早前透露，雖然WeChat Pay HK已覆蓋香港逾15萬個商戶，但的士方面發展緩慢，計劃投放更多資源，吸引香港司機接受微信的付款方式。「我哋希望今年譬如三、四部的士，可以見到一部用微信支付。」



有的士業界指，政府即將推動的士車隊化，當中便要求提供電子支付，相信上述目標並不難達成，但微信在香港所推出的優惠，不及內地「誇張」，建議可向用戶及司機推出更多優惠，例如乘的士回贈或入油折扣等，以更快普及的士電子支付。「想車主用佢好簡單，唔好令佢哋蝕底。」



有的士司機疑因無安裝微信 拒載內地旅客

上月底網上流傳一條兩名的士司機爭執的影片，事件發生在在山頂纜車站的士站，懷疑因一名司機拒載旅客，被後方的司機上前質問，事主立即怒吼並失控爆粗︰「冇微信呀！無微信呀！點做啊？」該影片一度再引起網民對的士司機服務態度的討論。

無獨有偶，騰訊金融科技副總裁洪丹毅，早前接受香港傳媒團訪問時，便主動提及到的士電子支付。當時他表示，WeChat Pay HK目前在香港已覆蓋逾15萬個商戶，覆蓋範圍更包括交通工具，例如港鐵、巴士及的士等，期望未來可擴展至電費及政府帳單繳費。

冀今年內每三四輛的士 有一輛選用微信支付

惟洪丹毅特別提到，香港的士在電子支付的發展緩慢，計劃今年投放更多資源，讓司機接受微信及WeChat Pay HK收款。他並了解到部份的士或由多名司機輪流駕駛，因此毋須交由車主申請帳戶，只要的士司機提供駕駛證及的士證，便可開設獨立的帳戶。「我哋希望今年譬如（每）三、四部的士，可以見到一部用微信支付。」

他並認為，港府推出的車隊制度，對於改善的士服務質素，絕對有很大幫助，相信WeChat Pay HK既便攜又低成本的收錢碼貼紙，能吸引更多司機選用，並為車隊制度的推廣打好基礎。

運輸署資料顯示，本港現有18,163輛的士，若按洪丹毅之言，每三、四輛的士提供WeChat Pay HK收款，三份一即相當約6,000輛的士選用。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成。（資料圖片）

目前WeChat Pay HK已向業界推出四項優惠，包括「的士收錢碼」開通獎賞，只要首次開通便可獲100元獎賞；若在車內張貼收錢碼貼紙，再可獲50元獎賞；而每筆收款最高亦可獲100元現金券獎賞；若邀請其他的士司機開通收錢碼，再額外獲50元獎賞。

的士車行車主協會︰微信目標有可能達成

市面上，仍有很多的士只願收現金，一直被社會人士垢病。的士車行車主協會永遠會長吳坤成透露，WeChat Pay HK不會向剛開戶的司機收取手續費，加上政府接下來將推動的士車隊化，因此對於騰訊金融科技副總裁的「豪言壯志」，他認為確實有可能達成。「三架車有一架車用，我諗係唔難。」

促微信向香港用戶及的士推更多優惠

不過，吳坤成認為，微信在香港所推出的優惠，不及內地「誇張」，建議可向用戶發放更多乘坐的士的回贈優惠，以吸引乘客選用WeChat Pay HK付款；同時亦可向司機發放入油等折扣優惠等，相信此舉可加快的士普及電子支付。

吳坤成並指，現時有不少的士司機，為了接載內地旅客，已開設「的士收錢碼」，認為電子支付已是大勢所趨。他估計的士車隊在七月份成立後，多個電子支付系統不會放過龐大的市場，將會親自拍門主動提供優惠，以吸引車隊採用。

我信一樣嘢啫，你愈係多優惠，啲人就愈會用。想車主用佢（WeChat Pay）好簡單，唔好令佢哋蝕底。 的士車行車主協會永遠會長吳坤成

WeChat Pay HK目標於今年內獲1/3香港的士選用。（資料相片）

的士車隊制度規定須提供最少兩款電子支付

政府計劃發出最多5個的士車隊牌照，最終收到15份申請，七月內將公布結果。運輸署會要求所有車隊的士，必須提供最少兩款，即二維碼及非二維碼兩款支付方式。至於車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士。

若政府最終發出5個的士車隊牌照，同時所有車隊數目達到1,000輛，即屆時合共5,000輛的士，必須提供電子支付。