極端天氣｜發展局增人手應對颱風　渠務署「智水清」清理暗渠淤塞

近年極端天氣對本港帶來嚴重破壞，發展局今日（9日）發表網誌，在極端天氣下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源，承建商已增至66個涉1300人，啟動針對性巡查及後續行動。當局轄下部門，渠務署增強緊急應變隊伍，迅速處理水浸，並利用「智水清」、「源𢳂跑」等科技清理淤泥；土力工程處已特別巡查500個影響民生的斜坡。



每當天文台發出紅色或黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、八號或以上熱帶氣旋警告，渠務署便會即時啟動緊急事故控制中心。（發展局網誌）

發展局指出，現時承建商數目由去年的43個增至66個，涉及人數約1300人，在暴雨或颱風來臨之前及過後，都會因應天氣預警，啟動新一輪的針對性巡查及後續行動。

水浸方面，渠務署現時已識別220處容易受垃圾或雜物阻塞而出現水浸的位置，會即時調配人手巡查及清理。在極端天氣情況下，緊急應變隊伍可以靈活增加至約160 隊，動員約600名工作人員處理水浸，而應急運作基地亦由13個增至超過30個，以便緊急應變隊伍能以最短時間到達水浸現場。

渠務署一直積極應用創新科技，以應對極端天氣，包括適合於箱形暗渠工作的「智水清」。（發展局網誌）

渠務署於多條主要河道及排水道安裝大約320個「遠程防洪裝置」，實時監察水位情況，使用機械人進行清淤，當中包括適合於箱形暗渠工作的「智水清」，以及專為河道清淤的「源𢳂跑」，每部機械人每日平均可收集10至18公噸淤泥，大約相等於一架雙層巴士的淨重量。

土力工程處設有全年無休的緊急服務，以便萬一發生山泥傾瀉時，為各政府部門就所需的應變行動提供岩土工程方面的意見。（發展局網誌）

山泥傾瀉方面，土木工程拓展署的土力工程處已於雨季前檢查所有政府斜坡，並完成所需的維修及暢通渠道工作。因應去年9月暴雨引發的山泥傾瀉事故，各個負責維修政府斜坡的部門已特別巡查約500個通往主要社區或重要民生設施的唯一通道旁的政府斜坡。

土力工程處一直積極利用各類創新科技，以增強應對山泥傾瀉風險的能力。當中位於半山的寶珊排水隧道，運用嶄新的區域性地下水位調控系統。（發展局網誌）

榻樹方面，樹木管理辦事處表示，每當有颱風，各相關部門會根據發展局的指引做好應對工作，完成各項樹木風險緩減措施，同時透過不同渠道向私人業主、物業管理公司、物業管理人員等呼籲，於颱風吹襲前盡快為所屬屋苑及物業範圍內的樹木完成檢查及樹木護養工作。

相關的政府部門正致力為位處高人流、高車流地方政府管理的樹木進行樹木風險評估，並採取所需的風險緩減措施，包括修剪樹冠、移除枯枝等。（發展局網誌）

屋宇署今年開始將一項特別勘察外牆的行動恆常化，每年為全港360幢目標樓宇進行視察，按需要以無人機協助，當發現有明顯危險時會安排政府承建商進行緊急工程，將鬆脫的外牆石屎或批盪移除，以確保公眾安全。今年勘察外牆的行動，屋宇署得到三個專業學會，即香港建築師學會、香港工程師學會和香港測量師學會協助，視察部分目標樓宇的外牆。