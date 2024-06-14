簡約公屋｜首批單位可用5年　戴尚誠料全數居民終可獲配傳統公屋

房屋局昨日（14日）公布首批位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路兩個簡約公屋項目，可於本月24日申請，料下年第一、二季入伙，共4,400個單位。



房屋局副局長戴尚誠今早（14日）受訪時指，首批單位料會使用5年，相信入住市民屆時可悉數獲配傳統公屋；他又提到，項目附近校網有足夠學額，亦有日常配套設施；至於交通配套屆時再有接駁安排。



房屋局副局長戴尚誠今早（14日）受訪時指，首批單位料會使用5年，相信入住市民屆時可悉數獲配傳統公屋。（資料圖片／戴尚誠Facebook）

戴尚誠於新城電台《財知大道》表示，合資格申請人已輪候公屋3年以上，而簡約公屋使用年期則為5年，部分項目如果未有長遠發展用途，使用年期可能更長，故他相信首批入伙住戶，在居住簡約公屋期間，可以全數編配到傳統公屋；而單位本身亦會輪轉，只要一有空置，便會為安排合資格人士上樓。

就著外界關注簡約公屋社區資源不足，戴尚誠回應指，社區本身已有一些配套設施，包括商店或自助洗衣店以及其他社福服務；當局亦已向教育局聯繫，確認當區校網亦有足夠學額；包括元朗區有29間小學、42間中學；而在牛頭角彩興路則有9間小學及38間中學，鄰近亦有幼稚園。

至於交通上，戴尚誠則指元朗攸壆路簡約公屋會有巴士及小巴到元朗或上水，甚至其他交通接駁地點，牛頭角現時已有專線小巴站接駁居民，本身已經方便。

戴尚誠說，將向8.5萬合資格人士寄出表格，申請者只需填寫簡單資料便可提交；當局亦會在樂富、灣仔設立服務點，並有6個區域的服務隊提供協助。