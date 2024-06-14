簡約公屋｜梁文廣稱項目附近配套成熟　相信社會理解計分制原意

房屋局昨日（14日）公布首批位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路兩個簡約公屋項目，可於本月24日申請，料下年第一、二季入伙。



房委會資助房屋小組委員梁文廣今早（14日）受訪指，除租金本身吸引外，項目附近的社區配套已經成熟，相信加強交通接駁後項仍具吸引力；至於局方為輪候資格設「加分制」，他相信社會大眾可以理解簡約公屋原意是協助劏房家庭盡快改善環境。



葵涌劏房街坊會成員吳堃廉則歡迎簡約公屋落成，惟元朗項目對市區的劏房戶未必有很大吸引力、因部分人因交通方便而選擇住市區劏房。



梁文廣接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，有留意元朗、觀塘兩區存在不少劏房戶，租金方面，前者平均需要4至5千元，後者則索價6、7千元；而彩興路項目最貴單位亦只需2千多月租，相信對劏房戶有吸引力。

對於外界質疑元朗項目偏遠、配套不足，梁文廣則回應指，兩個項目雖非接近港鐵站，但仍有交通接駁；其中攸壆路附近的錦繡花園，本身社區已發展成熟，而簡約公屋招標時，承建商亦有承諾提供設施，相信屆時入伙後加強交通服務便可。他說「租金有咁大節省係有大吸引力」、「唔擔心呢段中轉（居住）時間，會欠缺好多設施」。

房委會資助房屋小組委員梁文廣指，攸壆路附近的錦繡花園本身社區已發展成熟，不擔心簡約公屋入伙後設施不足。（資料圖片／梁鵬威攝）

就著局方為簡約公屋輪候資格設「加分制」，如居於惡劣劏房滿24個月、有小朋友等都可加快輪候。梁文廣指「初步睇係合理」，因為簡約公屋初心是希望幫助居於不適切、惡劣劏房的家庭可以盡快改善環境，

▼牛頭角彩興路簡約公屋單位▼



+ 5

他續指，今次項目有8.5萬戶合資格申請，但首批單位有4千多個，計分制便可作分類，讓最需要家庭入住，「相信社會大眾理解呢個方式」。至於申請時若挑選新界地點都可「加分」，梁文廣就相信會有申請人為了盡快改善住屋作出挑選，「（劏房戶）都知有人排緊6、7年，未必即時（輪候）改善到，咁就可以（選擇）新界，（計分制）起到平衡作用。」

對於今次項目以1、2人單位為主，計分制卻吸引家庭申請，令單人申請者或難以「上車」；梁文廣就承認兩個項目確實未必可以滿足單人申請者需求，不過期望申請者之間可先達至分流，取決個人需要申請，而非不解決單人住戶問題。

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉樂見首批簡約公屋落成，但計分制加上選址，似乎不利單人住戶申請。（資料圖片）

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉則表示，上年曾向街坊就簡約公屋選址收集意見，發現牛頭角、啟德最受歡迎，元朗則少人問津；他認為元朗選址交通不便，但整體而言有更多選擇「一定係好事」，而對於計分制本身不利單人或二人家庭，尤其對市區劏房戶欠誘因，吳堃廉就指，「租得市區劏房都係為咗返工」，屆時要再觀察申請情況。

他補充，儘管租金是重要考量，搬入元朗後環境亦必然改善，但若將租金與交通費用比較，就成為劏房戶的考慮因素之一；也是過去看到新界區過渡房屋空缺率高的問題。

針對交通配套問題，他就指曾與街坊實地視察，「感覺好荒蕪」；而元朗項目不如牛頭角咁方便，「唔好講返工，叫得出公屋就要有公屋配套，起碼都住5年，呢5年點樣生活」，故配套上都是重要考慮，希望屆時會有改善。

不過他認為即使政府設「計分制」出發點是好，但性質與「體恤安置」相似，加上現時項目有7、8成單位屬單人單位，「呢個位就有D奇怪」、「會唔會嚟緊6個項目，多加一啲家庭單位？」