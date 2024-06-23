今日必看8分鐘｜港人越南撞車警不受理｜華心邨命案死者行為怪異

機場電腦故障｜禁區手寫大字報 指示登機閘口 豎白板寫航班資訊

香港國際機場今日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響。《香港01》在機場視察，航班電子顯示屏變「黑屏」，只顯示臨時資訊，禁區內張貼「大字報」，手寫航班資訊，抵港大堂有白板展示行李認領處及出閘口。有旅客指現機場沒有電子顯示屏，只有手寫通報，戲稱仿如回到「啟德」年代。

多區市民訴苦批電力不穩 鑽石山鳳鑽苑一度停電 街坊下樓乘涼

九龍和新界多區多名市民今日（23日）凌晨2時許發現家中電燈閃了一下，甚至冷氣機一度暫停運作，紛紛在網上訴苦，包括鑽石山鳳鑽苑居民，《香港01》記者到場了解，住在19樓的周先生表示，凌晨約3時因冷氣機暫停運作，因而「熱到醒」，家人繼續休息，周生代表全家下樓了解，「屋企無電」，但升降機仍然正常運作。

現場可見，鳳鑽苑電梯和走廊燈光正常運作，部份單位開燈，數名街坊下樓乘涼，有職員正在處理，至凌晨4時許，大廈恢復供電。

港人越南撞車斷骨 走遍八成警署不受理 怒斥荒謬：報案權利都冇

出國旅遊，本是開心樂事；但人生路不熟，遇上意外報案無門更令人措手不及。葉先生的未婚妻為越南人，過去一年他入境越南各城市超過20次，可謂越南常客。本月中旬，葉於峴港駕駛電單車時與一輛私家車相撞，圍觀者眾多卻無人報警，只有一名好心途人召救護車將他送院。他登車後痛極昏迷，經醫院檢查後發現3條肋骨斷裂。

葉希望向肇事司機追討責任，多次負傷前往峴港多間警署報案，「我差唔多搵咗峴港接近八成嘅警察局，全部都去晒，但係佢哋都係推卸責任」，並解釋該警署沒有管轄權，「我係一個受害人，但好似一個犯法者，基本上連報案嘅權利都冇。」他回港後再向駐港越南領事館投訴，獲回覆事故發生時因無立即聯繫交警前往現場，故無法處理，葉直斥荒謬：「我好彩大命，如果我死咗點報警？」

華心邨命案｜4度借錢予女死者 八旬鄰居：估唔到佢咁樣結局

中年漢為尋身份證，涉嫌連環拳毆斃女友被捕。死者姓陳（56歲），居住粉嶺華心邨華勉樓一個低層單位。82歲鄰居楊先生表示女死者平日行為有異，街坊退避三舍，過去曾4度向他借錢，雖然「有借有還」但確實長貧難顧。 鄰里多年，楊慨嘆：「估唔到個女人咁後生，咁樣嘅結局，生有時死有日，有咁嘅結尾，真係好難講。」

車cam直擊｜P牌鐵騎士直撼私家車尾 人車分離原地打斛斗倒樹蔥

網上瘋傳一段交通意外的車cam片段，可見一輛掛有「P」牌的電單車，於馬鞍山西沙路直撞一輛私家車車尾，鐵騎士登時人車分離，原地打半個斛斗後、倒樹蔥式落地，期間頭部曾硬撼私家車車尾定風翼，幸得頭盔保護，未有大礙。

2人晚餐$1891！小紅書女「再被香港物價震驚到」 網民睇單︰不貴

本港物價高昂，吃好一點隨時要過千元。有內地女生在小紅書慨嘆「再次被香港HK物價震驚到了」，她們一行2人光顧沙田1間日式燒肉店，結帳承惠1,891元，但叫了黑毛和牛西冷、黑毛和牛厚切西冷扒、黑毛和牛腹前小排，以及海鮮拼盤等名貴食物，網民紛紛笑言「一點也不貴」、「食和牛正常啦」、「2人食咁多，當然不便宜了」。女生澄清自己沒有嫌貴，「好好吃啊！在深圳吃不到的」，又誇讚餐廳的上菜速度快。