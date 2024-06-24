鐵尺本館鮮榨椰汁檢出含可致敏奶類成分　食安令停售有關批次

撰文：江麗盈
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食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布，鐵尺本館鮮榨椰汁被檢出含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明，呼籲對奶類敏感的人士不要飲用有關批次產品，如飲用有關產品後感到不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售有關批次產品。

食安中心指，鐵尺本館鮮榨椰汁被檢出含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。（網上圖片）

食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從荃灣一個零售點抽取鐵尺本館鮮榨椰汁進行檢測。結果顯示，樣本含有可引致過敏的奶類成分，但其食物標籤上並未標明有關成分。

中心表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總代理已按中心指示回收受影響批次產品。

產品資料如下：
產品名稱：鮮榨椰汁
品牌：鐵尺本館
來源地：中國
容量：450毫升
此日期前最佳：2025年5月7日
總代理：鐵尺（香港）有限公司

中心續指，對奶類過敏的人士進食含有該物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克，呼籲對奶類敏感的人士不要飲用有關批次產品，如飲用有關產品後感到不適，應盡快求醫。

相關調查仍在繼續，中心稱會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

據現時的《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁6個月。

鐵尺本館鮮榨椰汁有樣本被檢出含有可引致過敏的奶類成分，食安中心指令下架受影響批次產品。（資料圖片）
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