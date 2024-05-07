三店新鮮牛肉、豬肉樣本含二氧化硫　食安中心跟進違規事項

兩間分別設於天瑞街市和何文田街巿的新鮮糧食店、及一間位於油塘的超級市場新鮮牛肉和豬肉樣本含二氧化硫，食物環境衞生署食物安全中心表示，正與涉事新鮮糧食店和超級市場跟進有關違規事項。



食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）公布，透過恆常食物監測計劃，從天水圍天瑞街市一新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本、以及從九龍城何文田街巿一新鮮糧食店和油塘一超級市場分別抽取新鮮豬肉樣本進行化驗。

結果顯示，新鮮牛肉樣本含百萬分之八百一十二的二氧化硫，兩個新鮮豬肉樣本則分別含百萬分之十和百萬分之十一的二氧化硫。中心正與涉事新鮮糧食店和超級市場跟進有關違規事項。

中心指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。對二氧化硫有過敏反應的人，食用後也可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心發言人提醒業界須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。