悅和醬園香滑腐乳檢出含過量蠟樣芽孢桿菌　食安呼籲停用停售

食物環境衞生署食物安全中心指，透過恆常食物監測計劃，發現在荃灣一個零售點購入的悅和醬園香滑腐乳樣本，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，呼籲市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



食安中心指，透過恆常食物監測計劃，發現在荃灣一個零售點購入的悅和醬園香滑腐乳樣本，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（網上圖片）

食安中心今日（11日）公布，透過恆常食物監測計劃，從荃灣一個零售點抽取樣本進行檢測，發現悅和醬園香滑腐乳的樣本每克含十三萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

產品資料如下：

產品名稱：香滑腐乳

品牌：悅和醬園

來源地：中國

淨重：12安士

此日期前最佳：2025年5月31日

經銷商：悅和醬園有限公司



食安中心發言人表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收。中心也會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

發言人也指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。