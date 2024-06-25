的士投訴｜交諮會首季接2,820宗按年升13.9%　涉拒載、兜路為主

交通諮詢委員會轄下交通投訴組公布今年首季投訴數字，其中與的士服務相關有2,820宗，按年卻大增13.9%，當中主要涉及拒載，有665宗；其餘則為駕駛行為不當及兜路，相關數字均較去年同季增加。投訴組季內轉介721宗的士個案予警方，警方季內已處理656宗個案，17宗已被票控，包括一名無展示的士司機證被法庭罰款320元。



今年首季與的士服務相關投訴有2,820宗，按年增加13.9%，當中主要涉及拒載、駕駛行為不當及兜路。（資料圖片/梁鵬威攝）

交通投訴組今年首季報告指出，共接獲2,820宗與的士相關投訴，較上季微降2.4%，但與2023年同季比較，卻上升13.9%。季內共轉介721宗予警方處理，警方季內處理656宗個案，其中只有17宗被票控，只佔個案3%，其餘97%由投訴人撤銷投訴，其餘警方認為無足夠證據處理下一步。上季被票控個案中，有一名的士司機因無展示的士司機證，被法庭罰款320元。

今季有關的士的2,820宗投訴中，23.6%、即665宗涉及拒載，20.7%、583宗涉及行為不當，另有18.8%、531宗涉及兜路。至於濫收車資也佔13.5%，有380宗。相關數字均較去年同季增加。

今年首季與的士服務相關投訴有2,820宗，按年增加13.9%，當中主要涉及拒載、駕駛行為不當及兜路。（資料圖片/黃浩謙攝）

整體方面，今年首季交通投訴組共接10,841宗投訴，較上季微跌0.1%，較去年同季卻增10.6%。季內共7,409宗個案調查已完成，約9成個案認實成立，警方季內票控41名駕駛者。

專營巴士服務投訴較上季增3.2%至4,152宗。（資料圖片）

就公共交通服務方面的投訴較上季增1.4%至9,577宗，較年也增加10.3%，主要增長是專營巴士服務，較上季增3.2%至4,152宗。