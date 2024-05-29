今日必看8分鐘｜垃圾車無減速直撞龍門架｜廉署拘12人涉打假波

粉嶺靈山村村屋起火 黑煙席捲半空 消防趕抵撲救

今日（29日）早上11時50分，粉嶺靈山路靈山村一村屋發生火警，濃濃黑煙席捲半空，驚動多人報警。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，由於火警鄰近民居，部分居民需要疏散。火警於中午12時16分救熄，事件中無人受傷。消防及警方正調查事起火原因。

新田公路奪命車禍｜垃圾車無減速直撞龍門架 塵土飛揚

落馬洲新田公路今午（28日）近1時發生奪命車禍，一輛垃圾車沿公路往上水方向，駛至近新田交匯處時失事，66歲姓胡司機重傷被困車內，由消防救出送院搶救後，終告不治。案發一刻的片段曝光，可見當時垃圾車似未有減速，直撞龍門架，車頭向右摺曲，隨即塵土飛揚、碎片四散。事發現場照片則見到，垃圾車車頭嚴重損毀變形，車上雜物散落一地。

將軍澳中醫醫院地盤棚架傾斜 大量竹枝飛墮地面 消防到場救援

今日（29日）早上10時17分，將軍澳百勝角路中醫醫院地盤內有棚架傾斜，大量竹枝從高處飛墮地面。現場為將軍澳中醫醫院及政府中藥檢測中心，警方指昨晚（28日）地盤頂層一幅面積20米乘50米棚架已有傾斜跡象，今早6時已著工人不要開工並封鎖地盤。及至10點許，懷疑棚架受強風影響被吹至傾斜，有竹枝飛墮地面。事件中沒有人受傷，消防員接報到場，並出動災難應變救援隊協助救援，警方及消防正了解棚架倒塌原因。《香港01》正向建築署了解。

假波案｜廉署拘12人 消息：包括港超聯球隊北區主教練及兩名球員

廉政公署去年展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，廉署經深入調查後，近日再就「碧草」行動展開延伸執法行動，最新的「勁草」行動涉及多名球員，包括港超聯球隊。廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明表示，周一（27日）的新執法行動拘捕12名男子，年齡介乎24至54歲，包括集團主腦及骨幹。消息指，涉事港超聯球隊為均業北區。

港足主教練安達臣宣布離任 上周獲足總開三年新約 今日正式辭職

日前傳出港足主教練安達臣即將離任，足總今（29日）舉辦記者會，聲稱交代「安達臣未來計劃」，出席者除了當事人，還包括足總署任總幹事兼裁判總監張炎有。

多圖直擊粵港澳三地首次聯合演練 救援隊長：三方互給予寶貴經驗

為實踐《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，保安局及消防處派員參加首次由粵港澳三地的消防救援單位，於周一至三（27至29日）在江門進行48小時應急救援聯合演練「聯城」。是次演練場地合共有11個救援項目，香港消防隊於周二（28日）則聯合三地有演練7個訓練項目。

詐騙｜假冒客服騙案損失1.9億 長者與假淘寶職員視像8小時失44萬

警方近日指出，今年上半年的「假冒客服」騙案有上升趨勢，騙徒會假扮網上購物平台客服，如淘寶，聲稱受害人購買其收費服務，先威嚇受害人如不跟隨指示提供銀行資料便會被扣費，然後再進一步表示其銀行戶口被凍結，誘使其繼續轉帳。警方更指，在今月就連短視頻平台如抖音、支付平台如微信、支付寶都有出現「假冒客服」以不同藉口行騙。

將軍澳入境處新總部6.11啟用增婚姻登記 禮堂設星光幕牆心型花圃

入境處將軍澳新總部將於下月11日正式投入服務，新總部增設婚姻和出生登記服務，同時設婚禮禮堂，供新人行禮，禮堂可容納約80人，婚禮禮堂外亦設有心形花圃及婚禮花園讓新人打卡留念。新總部設亦有44部「申請個人證件服務站」以及10部「領取個人證件站」，當相關法例修訂後，可讓市民可以全自助形式申請身份證。

紅的駛入元朗行人隧道！司機被鬧爆咁解釋 網民震驚：點揸到上去

的士服務質素常遭人詬病。有元朗街坊在社交平台發布影片，分享有的士司機竟連人帶車駛入行人隧道，樓主當場責罵該司機，「呢度行人隧道，X你老X！」，司機亦隨即道歉，表示「唔識路」，「個App帶路，對唔住放過我啦！」。樓主將與司機的對話情況拍下，放上網公審。影片引來網民熱議，有人認為十分離譜，「唔識路唔緊要，停牌+檢控！」、「行人隧道揸車又係過分得滯」；也有人體諒司機年紀大，「紅的唔識屯門路，伯伯老啦，臨場應付力低，不如幫佢安全離開喇」。