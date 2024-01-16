今日必看8分鐘｜ 國泰與大韓客機於日本機場碰撞｜小學生打假波？

新千歲機場碰撞 國泰無載人客機遭撞 乘客改第二班機回港

日本富士電視新聞（FNN）1月16日稱，一架來自韓國的大韓航空的飛機和一架來自香港的國泰航空飛機在新千歲機場相撞。國土交通省民航局稱，事發地點為國際航班停機坪。

元朗男子疑追巴士過馬路遭貨車撞斃 26歲司機涉危駕被捕

元朗發生致命交通意外。今日（16日）上午7時12分，一輛密斗貨車沿元朗十八鄉路行駛，至私人屋苑瑧頤對開時撞到一名男途人。事主頭部重創，初時清醒，惟送抵博愛醫院後陷入昏迷，至上午8時20分被證實死亡。26歲姓李的貨車司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪被捕，案件將交由新界北總區交通部特別調查隊作進一步調查。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

深井青山公路綠VAN撼清潔公司貨車 小巴司機昏迷

今日（16日）上午8時27分，一輛綠色專線小巴沿青山公路入屯門，至深井麗都花園對開猛撞一輛清潔公司的貨車車尾。現場所見，小巴車頭損毀，擋風玻璃甩脫，司機昏迷車上。消防員趕至用工具拉開司機門，救出司機將他送往屯門醫院搶救；另外貨車司機腳受傷，由救護車送往仁濟醫院治理。受事故影響，現場交通受阻。

觀塘車禍｜車禍後第七日 家人帶鮮花、零食及生果拜祭

觀塘上周二（9日）致命車禍中，懷胎四個月的31歲孕婦，遭一輛貨車撞倒，頭部重創送院，腹中胎兒不保，孕婦延醫兩日，至1月11日不治。今日是車禍發生後第7天，死者家人中午到現場致祭。

屯門公路貨車掉下大型組件 出九龍部份行車線一度封閉

今日（16日）上午9時23分，一輛貨車運載一件大型組件，沿屯門公路出九龍，至小欖附近該物件突然由拖架掉下，跌在路中。現時屯門公路一及二線被封鎖，因交通意外，屯門公路（往九龍方向）近小欖的部份行車線一度封閉，交通曾嚴重擠塞。另外，龍運巴士及九巴的服務亦一度受影響。

足球｜門將處理地波變烏龍 本地小學五人足球比賽片段惹爭議

網上流傳一段小學生五人足球比賽片段，其中一個烏龍球，門將犯低級失誤導致失球，在網絡討論區引起熱議，有人指小球員故意將皮球踢入自家網窩。張貼影片的網民表示，這場比賽為葵涌區對屯門區。

廟街女子遭硬物襲擊一度昏迷 涉案疑人在逃

油麻地發生傷人案。15日晚上11時許，據報一名女子行經廟街139號對開時，突然被人用硬物襲擊，頭部受傷一度昏迷，附近排檔東主見狀代為報案，疑兇逃去無蹤。救護員到場為傷者急救，未幾恢復知覺，隨後由救護車送往廣華醫院治理。警員封鎖現場，正調查疑兇身份及行兇動機，暫未有人被捕。據知女傷者為本地人。

垃圾徵費｜謝展寰：物管公司幫不用指定袋住戶「執手尾」不屬包底

環境及生態局局長謝展寰今日（16日）參觀學校後表示，近日坊間就垃圾徵費執行細節的討論再作澄清。對於物管公司「包底」之說，他認為，是物管公司為屋苑未有使用指定袋的住戶「執手尾」，把該戶的垃圾放入物管公司所購的指定袋裝好，才交予收集垃圾的公司處理，強調只是過度時期的做法。

灣仔軒尼詩道電單車撼巴士站路線牌 撞傷女童 鐵騎士重創

今日（16日）下午2時26分，一輛電單車沿灣仔軒尼詩道西行，至修頓球場對開失事撞埋巴士站，撞低一支巴士路線牌，一名6歲女童走避不及被撞倒，胸口不適；鐵騎士則重創，幸仍有意識，兩人均由救護車送往瑪麗醫院。警方正調查意外原因。

大埔雲泉觀涉佔官地遭收地 佛堂婦辯稱私人地 斥政府霸王行為

位處大埔吐露港公路旁、定慧寺對面山頭的「雲泉觀」，被指佔用官地。今早（15日）10時許大批地政總署人員與保安，以及警員掩至佛堂，拉起封鎖線，並貼有告示「此政府土地已被地政總署圍封，禁止進入」。佛堂僅一名女子打點，據她所說，住持現於某處閉關，但說不清法號；而佛堂所在是私人地。地政總署回覆查詢時表示，涉事地點屬政府土地，並被非法佔用，由於佔用人沒有遵從去年11月的法定通知，署方今日採取土地管制行動。

國泰首批內地空服員首飛 港客粵語考起南京空少：索毛氈聽成毛巾

國泰航空去年起在內地招聘空中服務員，目標2025年聘用逾1,500名內地空服員，佔整體空服員15%。至今已招聘逾100名內地空服員，首批已完成為期七星期訓練，陸續投入服務，國泰指每個航班空服團隊配備可操廣東話、普通話及英語的空服員，故未要求內地空服員要學廣東話。