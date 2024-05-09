東張西望何伯｜擁450萬住公屋　消息：房署調查有否違反富戶政策

《東張西望》日前報道76歲何伯與46歲內地女子相識一個月閃婚的經歷，這段忘年戀除了令何伯與5名子女反目，亦令他損失多年積蓄。何伯透露本來想打本100萬元給太太做生意，惟到銀行提款時，發現細女從聯名戶口提走450萬元。曾收取何伯價值逾20萬元結婚禮物的何太，事後被指「身光頸靚」，何伯擁巨款積蓄住公屋亦惹議。



《香港01》獲悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。消息指，鑑於事件有很多不清楚的地方，目前要先釐清，一旦發現違規會採取行動，現階段不排除任何可能性。根據規定，公屋住戶如果超出入息限額或在港擁有物業，房署有權收回公屋單位。



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住公屋何伯戶口曾擁450萬元 向新妻贈逾20萬元禮物

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情：「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯俾我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」女方更在訪問時指二人發生了關係後決定結婚，引來不少網民嘩然。

何伯原本的妻子九年前逝世，跟五名子女原本相處融洽，惟當仔女知道爸爸要再婚，甚為反對，認為「後母」有騙錢之嫌。住公屋的何伯本來想打本100萬元給太太做生意，惟到銀行提款時，才發現細女在其聯名戶口中已提走450萬元，稱450萬元是自己的血汗錢。愛錫新婚妻子的何伯更為太太準備超過20萬的結婚禮物，分別價值超過13萬元鑽戒及超過10萬元的名貴腕錶。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（節目截圖）

消息：房署正調查何伯有否違反公屋富戶政策

《香港01》獲悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」，不過鑑於事件有很多不清楚的地方，目前要先釐清，一旦發現違規會採取行動，現階段不排除任何可能性。根據規定，如果公屋住戶的家庭入息超逾公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾公屋入息限額100倍，甚至在香港擁有物業，房屋署都有權收回公屋。

房署致力打擊濫用公屋 截至2月揭190戶在港擁物業

事實上，房屋署致力打擊濫用公屋，除了要求住戶申報資產，亦抽查屋邨停車場，檢視公屋住戶有否持有名車或超出資產限額。截至2月底，發現約190戶在香港有住宅物業，收回60個單位，並向約20戶發出「遷出通知書」，餘下約110戶會按程序跟進或檢控。署方早前亦收到舉報指有公屋住戶在內地持有多項物業，內地部門協助查明屬實後，已收回公屋單位。