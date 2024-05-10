東張西望何伯｜擁450萬住公屋　房屋署：已收集情報正跟進調查

無綫節目《東張西望》日前報道76歲何伯與46歲內地女子相識一個月閃婚的經歷，除了他與5名子女反目，更曝光居於公屋的何伯原來是百萬富翁，銀行戶口擁有450萬元。《香港01》獲悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。



房屋署周四（8日)晚回應表示，房屋署已透過不同途徑收集的情報，初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查，重申如有租戶被證實違反與居住情況相關的租約條款，或虛報任何資料，均會按相關政策採取租約管制行動。



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住公屋何伯戶口曾擁450萬元 向新妻贈逾20萬元禮物

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，女方更在訪問時指二人發生了關係後決定結婚，引起社會嘩然。何伯的妻子九年前逝世，跟五名子女原本相處融洽，惟當仔女知道父親要再婚，甚為反對。

住公屋的何伯本來想打本100萬元給新何太做生意，惟到銀行提款時，才發現細女在其聯名戶口中已提走450萬元，他稱450萬元是自己的血汗錢。愛錫新婚妻子的何伯更為太太準備超過20萬的結婚禮物，分別價值超過13萬元鑽戒及超過10萬元的名貴腕錶。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（節目截圖）

房屋署：初步掌握有關公屋單位資料

《香港01》獲悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」，不過鑑於事件有很多不清楚的地方，要先釐清。房屋署周四晚表示，有關個案經廣泛報道，已透過不同途徑收集的情報，初步掌握有關公屋單位的資料，現正跟進調查。署方表示，基於涉及個人資料及私隱，因此未能透露個案詳情。

根據規定，如果公屋住戶的家庭入息超逾公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾公屋入息限額100倍，甚至在香港擁有物業，房屋署都有權收回公屋。

署方表示，房屋委員會為確保珍貴的公共房屋資源能用得其所，一直透過預防、偵察、調查行動、宣傳教育等工作致力打擊濫用公屋行為，並嚴正處理每一個濫用公屋個案。因此如有租戶被證實違反與居住情況相關的租約條款，或虛報任何資料，我們均會按相關政策採取租約管制行動。