屠龍小隊案｜擷手機資料警員稱　調查人員特別求取被告的TG訊息

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（28日）在高院續審。負責處理本案的法理鑑證工作的警長供稱，他負責檢驗控方指稱屬被告賴振邦的手機時，該警長稱，他擷取手機資料後，調查人員曾多次到訪，並翻閱擷取得來的相片、影片、Telegram訊息、 網頁瀏灠紀錄、電話帳號資料等，調查人員並特別揀選了一些Telegram(TG)訊息，要求資料作調查之用。



被告賴振邦被捕後其手機有被擷取資料作調。(資料圖片)

警長陳智培（音譯）供稱，他於2019年11月隸屬數碼法理鑑證B隊，獲指派處理本案的法理鑑證工作。2020年1月20日，他擷取了一部iPhone 8 plus內的基本設置資料，包括Apple ID、IMEI號碼、電話號碼等，而該部電話顯示共有兩個Apple ID，分別是「laicp_dom@yahoo.com.hk」及「ohyes2099@gmail.com」。控方案情指，該部電話屬於賴振邦。

調查警員多次翻閱相片及訊息等

陳續指，當時他完成iPhone資料擷取工作後，聯絡案中調查人員前來檢視相關資料，即早前作供的時任偵緝警員梁樂文。梁之後曾多次前來陳的部門，翻閱iPhone中擷取的相片、影片、Telegram訊息、 網頁瀏灠紀錄、電話帳號資料等。

警長陳智培稱，調查警員有揀選一些TG訊息作調查。(示意圖)

有特別拮擷取TG訊息作調查

其中於2020年4月，梁揀選了iPhone中的一些TG訊息，著陳再擷取該些資料以供調查之用。陳其後將該些資料匯出，並整理成試算表，燒錄在光碟中交給梁。陳另提及，試算表中有一些被列明為「已刪除」的資料，代表在iPhone中未能直接查看，但經過軟件Cellebrite 復原顯示在試算表中。

曾用Cellebrite處理電話資料

代表賴振邦的大律師余承熹其後展開盤問，陳確認他過去在網絡安全及罪案科有10年經驗，並曾在警察學院修讀流動裝置鑑證課程時，學習過如何使用Cellebrite軟件。問及使用Cellebrite處理電話資料的原因，陳則指Cellebrite對電話支援性較好，且可以匯出資料。

使用Cellebrite時未取得證書

陳另確認，他於2021年修讀課程後獲Cellebrite相關證書，即代表他於2020年用Cellebrite處理涉案iPhone 時，尚未持有該證書。

法官張慧玲今向陪審員表示，控方至少還會傳召3名證人，預計於下周三完成控方案情，故望陪審員有心理準備審訊未能如期於7月18日完結。法庭與控辯方討論後，預計審訊大機會於8月中完結。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023