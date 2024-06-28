受動物糞便污染 日本森永2款嬰兒粒粒餅包裝下架 港曾有售
撰文：倪清江
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食物環境衞生署食物安全中今日（28日）呼籲市民不要食用日本森永「嬰兒粒粒餅包裝（原味）」及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）」，指兩款日本進口的餅乾可能受動物糞便污染，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（原味）
品牌：森永
來源地：日本
編碼：4902888973154
淨重：三十六克
此日期前最佳：2025年6月26日
進口商：JFC Hong Kong Limited
產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）
品牌：森永
來源地：日本
編碼：4902888973161
淨重：三十一克
此日期前最佳：2025年6月27日
進口商：JFC Hong Kong Limited
中心發言人表示，接獲有關進口商通知，正回收上述產品，因為有關產品可能受動物糞便污染。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。根據其提供的資料，該進口商已將所有受影響產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商的熱線2487 3453，查詢上述產品的回收事宜。」中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
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