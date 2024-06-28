受動物糞便污染　日本森永2款嬰兒粒粒餅包裝下架　港曾有售

​食物環境衞生署食物安全中今日（28日）呼籲市民不要食用日本森永「嬰兒粒粒餅包裝（原味）」及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）」，指兩款日本進口的餅乾可能受動物糞便污染，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



日本森永嬰兒粒粒餅包裝（原味）（網上圖片）

產品資料如下：

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（原味）

品牌：森永

來源地：日本

編碼：4902888973154

淨重：三十六克

此日期前最佳：2025年6月26日

進口商：JFC Hong Kong Limited

日本森永嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）（網上圖片）

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）

品牌：森永

來源地：日本

編碼：4902888973161

淨重：三十一克

此日期前最佳：2025年6月27日

進口商：JFC Hong Kong Limited

中心發言人表示，接獲有關進口商通知，正回收上述產品，因為有關產品可能受動物糞便污染。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。根據其提供的資料，該進口商已將所有受影響產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商的熱線2487 3453，查詢上述產品的回收事宜。」中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。