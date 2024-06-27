東區醫院有病人獲處方425日藥　范鴻齡：不可接受、會檢討

老人科專科醫生佘達明周二（25日）發文，質疑東區醫院一名內科醫生，為一位長期因病求醫私家醫生的病人批出425日藥的做法有問題。醫管局主席范鴻齡今日（27日）回應事件，指知悉事件後，已與醫管局行政總裁高拔陞商討、及初步了解情況，他指次今次事件不理想、亦不可以接受，醫管局正作檢討。



東區醫院有病人獲處方425日藥物，醫管局主席范鴻齡指事件不理想、亦不可以接受。（梁鵬威攝）

東區醫院有病人獲處方425日藥物，醫管局主席范鴻齡回應指，知悉事件後，已與醫管局行政總裁高拔陞商討、及初步了解情況。

他指，長期慢性病的開藥酌情權是交由醫生處理，但今次事件不理想、亦不可以接受，而醫管局早前已開始就門診一次過處方16周藥物的安排作檢討，今次事件也會納入檢討。

范鴻齡：連串醫療事故 當局會全面檢討 「遲做好過唔做」

范鴻齢表示今早才得知這件事，被問到此是否反映醫管局內部通報上出現系統性不足，他回應指自己作為主席，沒有可能深入了解每一宗配藥事件，再者醫管局是個龐大的機構，每天都在處理不同醫院的問題，因此與內部通報並無關連。范又指短時間內發生一連串醫療事故， 當局現已想辨法解決，亦會進行全面檢討，望能減少事故發生，並稱：「遲做好過唔做。」

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就近來的公立醫院醫療事故，范鴻齡指會成立由5至7人組成委員會，目前已啟動程序尋找合適人選，正在接觸相關人士，將盡快公布委員會成員，並按政府要求在3個月內提交報告。

他期望委員會就公立醫院的系統性問題，提出改善建議，又指委員會也會檢視管理層是否需要問責，其提出的建議，醫管局也會全盤接收。