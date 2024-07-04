網約車發牌與否？的士車主、司機搶先對談　的哥表支持：做大個餅

規管網約車平台研究結果下周五（12日）公布，相關文件最快日內出爐，運輸及物流局就指希望透過規管網約平台達三大目標，但社會將之「掛鉤」的UBER與網約車，相關發牌事宜暫未觸及。



的士業界看來對網約車意見很大，甚至早前有自發放蛇行動，然而，作為純的士司機，對網約車大勢之見跟車主及車行卻大不同。《香港01》找來既是司機也是管理人、揸的士近30年梁達壯與車行負責人周國強與司機及管理人梁達壯對談的士業改革與網約車事宜。



梁達壯「出乎意料」同意為網約車發牌，認為是無法阻檔的時代巨輪，若能與的士分工協力，可「做大個餅」，「工作更加細分，分工合作便利市民，現有係街上巡遊嘅的士唔會受影響，市民有更好選擇、咁樣先係雙贏、三贏甚至四贏。」車主周國強反對發牌予網約車，認為以白牌車經營屬犯法，不能因受歡迎而發牌了事，「佢做犯法嘅事，你唔可以畀佢一個牌就話合法，係咪？再講落去就討厭！」



《香港01》上月分別邀來車主車行代表及司機代表探討的士改革、為網約車發牌、網約車是否可與的士共存，以及一些未來建議方向，包括的士小巴商總會理事、順安車行負責人周國強；以及駕駛的士近30年、近年擔任的士管理人的汽總的士司機分會副主任梁達壯。

雙方雖然都同意的士業需要改革，也認為要規管好現時的網約車平台，但就是否同意發牌予網約車或網約車司機存較大分歧。

問題：同意為現時網約車或網約車司機發牌嗎？

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周國強：反對。他指發牌予網約車對的士業不公平，認為載客服務非大眾所想的簡單，不能單考一個私家車牌照便可經營。他表示，現時有約1,500個出租私家車牌照，有登記的大約有700至800個，持牌者當然可以從事網約車服務，但目前大部份網約車屬無載客取酬牌照的「白牌車」，本身屬不合法，不應該討論是否讓其合法。

全世界都話緊你唔合法，點解仲繼續做，仲要不停咁去講？好詫異，本身唔合法嘅嘢不斷要求自己合法，再講落去就討厭！ 的士車行負責人周國強

一直做啲唔應該做嘅事，接住同你講我要求特赦，咁你就去考的士牌啦。 的士車行負責人周國強

我問啲植入式問題，個個都鐘意架啦，政府收費減好唔好？個個都答你好，電費供應商多啲好冇？電訊網絡供應商多啲好冇？大家臨尾都係果個故仔，但你如果有班人，我要揸白牌，你畀我個牌我？雖然為數唔少……其實唔應該，佢做犯法嘅事，你唔可以畀佢個牌，就話合法，係唔係？ 的士車行負責人周國強

梁達壯：同意。他認為，網約車是一個時代產物、屬大勢所趨，強調司機並非反對網約車，而是不合法的白牌車，倘若有完善規管制度，例如要求經營網約車司機需要考牌照，相信對的士司機、網約車司機、乘客甚至社會政府而言都是共贏方案。

他指過去曾到廣州、深圳、澳門等地了解當地網約車及的士營運，相信網約車可以增加的士業競爭力，例如合法化後，可開放多些禁區的士上落客點，或劃分某些地方只容許的士運作，提高網約車入門門檻，加強對所有出租車輛規管。

呢個時代巨輪係冇人可以阻擋的，係世界各地都已經有網約車嘅出現。 的士司機梁達壯

希望可以做到網路預約計程車，然後將網約車同現有係街上嘅巡遊車（的士）工作更加細分，分工合作便利市民，現有在街上巡遊的士唔會受影響、市民也有更加好的選擇、咁先係雙贏、三贏甚至四贏。 的士司機梁達壯

網約車可以令市民更加舒服，令市民同（的士）司機之間矛盾少咗、畀市民有更多選擇，甚至乎我哋司機都有更多選擇，我可以不揸的士，去揸網約車。 的士司機梁達壯

問題2：網約車發牌對車主/司機影響大嗎？

周國強：影響大。

他指向網約車發牌正是剝削業界的行為，強調運輸行業都受監管，各種載客司機都要持牌，非法網約車強行打入市場後，因受歡迎而要求合法，對社會並非好事，對業界更是剝削。

載客服務係受監管，所有人都知道，巴士公司也要有牌、揸地鐵也要有牌，拖頭都要有牌，揸小巴、專營巴士，全部都要有牌，包括我哋的士也要有牌。 的士車行負責人周國強

大家要細心研究，會引致會唔會有啲嘢，先引入之後再要求合法？如果每個人都用，假設我用一啲嘢，入嚟後你哋覺得好受歡迎，之後我冇牌，就要求有牌？呢種開創先例，對整個社會係咪係都唔係咁好？ 的士車行負責人周國強

吳達壯：影響不大。

他認為網約車可以將擴大整個出租車市場、「做大個餅」，例如住在較偏遠地方的打工仔或要買私家車、駕車到市區上班，但以新加坡為例，自網約車引入後，市民叫車出行比自駕方便，改為坐出租車而非自駕，甚至可發展成一些「包車」服務，對業界有益處。

以新加坡為例，叫網約車多過佢哋自己去買車，更好、更方便。 的士司機梁達壯

內地都有部份網約車司機，調轉返去揸的士，係隨著市場需求調節。 的士司機梁達壯

問題3：同意Uber指「網約車與的士可共存」嗎？

周國強：部份同意。

他認為與Uber之間公作僅限於的士，指現時有數千架的士營運Uber Taxi，承認Uber Taxi做得不錯，應繼續發展下去，但Uber必須退出私家車市場。他相信現時約有2,000架Uber私家車，只要政府增加二三百架的士牌照，相信已可滿足市民出行需要。

以澳洲為例，當地立法要求乘客坐點對點網約車服務，須支付約1澳元的徵費，該筆錢用作補貼當地的士業界。周國強認為，該做法不適合香港，因香港地方較細，交通四通八達，的士業已足夠覆蓋現時需求，沒空間引入網約車。

業界好樂意同Uber Taxi合作，Uber Taxi完全係合法，無人話唔得，你用的士就沒問題，啲乘客體驗到叫車，大家減少爭執，我哋絕對贊成。 的士車行負責人周國強

其實發展Uber taxi、大家都知做得咁好，點解唔繼續發展落去？點解唔肯離開私家車市場？呢件事令人覺得好怪。 的士車行負責人周國強

地方大可能的士業服務做唔到，但地方細已經覆蓋到，你睇澳門冇Uber白牌車。 的士車行負責人周國強

吳達壯：同意。

他指其他城市對網約車管制大概分三種，一是政府全面管理；二是政府發牌管理；三是混合管理，各有優缺點。他認為網約車與的士共存，司機數目是要有限制，不能夠無止境發牌，按市場需要彈性發牌，才是理想方法。