的士民調揭滿意度好壞參半　若車費相同逾五成人優先考慮網約車

有團體今日（23）發表一項有關市民對的士服務及網約車合法化的意見調查結果，受訪的820名市民當中，對的士服務滿意（44.4%）或不滿意（45%）數字相約。



惟的士與網約車價錢相約下，五成六（56.6%）人會選擇網約車，只得兩成二（22.1%）人選擇的士；而有逾七成三（73.5%）人則同意網約車平台合法化。



新青年論壇今日（23）發表一項有關市民對的士服務及網約車合法化的意見調查結果。（郭梓謙攝）

發起調查的新青年論壇指，今次調查於本月4日至13日進行，並以電話抽樣訪問820名18歲或以上市民；當中有699人（85.2%）過去一年有用的士或網約車服務，僅有121人（14.8%）沒有使用。

就著近日社會對的士服務質素的爭議，結果發現受訪者中，滿意和不滿意的士服務的結果相若，分別得逾四成四（44.4%）和四成五（45%）；而前者表示「非常滿意」的，有7.6%，後者表示「非常不滿意」則為12.9%。

另外，有過半受訪者（53.5%）認同政府推行的士車隊制有助改善車隊服務，近三成（29.6%）則不同意，其餘則無意見；另有4成3人認同記分制有阻嚇作用。

的士禮貌運動早前正式開始，禮貌大使在銅鑼灣時代廣場的士站，向司機跟乘客派發宣傳單張和紀念品。（資料圖片/江麗盈攝）

除了針對的士服務，調查亦問及受訪者對網約車的取態及滿意度，當中九成半網約車用家滿意網約車服務，僅有百分之三（3.3%）不滿服務質素。

最後則有逾七成三（73.5%）人同意網約車合法化，並發牌規管平台、司機；超過七成半（75.8%）則認同合法化後，可透過競爭改善的士與網約車的整體服務質素。

然而在的士與網約車價錢相約下，五成六（56.6%）人會選擇網約車，只得兩成二（22.1%）人選擇的士。

而在網約車收費較高下，三成八（38.8%）人會轉為選擇的士，但亦有三成二（32.2%）人會繼續選擇網約車。

新青年論論召集人鄧咏駿就表示，民調結果顯示市民對的士服務態度的滿意程度是「一半一半」，強調並非反對傳統的士，惟相信市民「只係想睇到結果，（的士）各方面都能夠有高質服務」。

他補充指，從世界各地都可見，網約車作為新興行業，必然衝擊到傳統的士行業的利益；而政府過去放任的士牌照炒賣，卻沒有認真跟進、處理業界問題，如今社會對的士、網約車需求已變，認為社會要思考如何妥善處理現時的問題。

新青年論壇顧問龐愛蘭則指，傳統的士服務的確需要改變，又謂「如果佢（的士）唔改變，就好多嘢都係淘汰」而業界無甚競爭下，更可能做成司機懶散，網約車議題則有望營造更具競爭性的環境，的士車隊本身亦可設鼓勵機制，令業界改善服務。