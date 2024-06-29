正生書院爭議｜林希聖反駁銀行轉名須警指示　拒回調海外服務資金

有26年歷史的正生書院7月7日停運，校監崔康常早前表示正生書院財困問題非不可解決，惜正生會最終未有採納解決方法。創辦人林希聖最新接受《香港01》訪問逐點反駁港府及外界質疑，他稱銀行表示賬戶須待警方解凍或有指示下才能辦理所有相關的轉名手續，故過去數月未能改名，導致因戶口凍結而缺乏資金繼續營運。林希聖又重申，即使是正生書院創辦人，但書院只是正生會一部份，正生會核心非書院，不應該因正生書院而調撥本來服務海外地區服務的資金。



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基督教正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，正生會董事會其後指因戶口被凍結，缺乏資金營運正生書院，7月7日停運正生書院，惟相關說法受到質疑，有指財困問題並非不可解決，因警方曾解凍過其中一個戶口以作出糧用途，而警方亦曾建議更換正生會有問題的董事，在更換銀行賬戶簽署人則可解凍。

爭議一：調撥正生會資金至正生書院賬戶方可解凍戶口？

林希聖周五向《香港01》表示，警方1月底時解凍過一個正生會活期存款賬戶，容許資金轉至另一正生會的支票戶口以作正生書院出糧用途。

不過，當正生會2月按同樣方法時，崔康常引述警方指，要將正生會600萬元資金全數轉至正生書院賬戶才可解凍戶口。林希聖認為不合理：「錢明明係正生會嘅，點解要調去正生書院？你咁樣就叫混亂賬目喇。𠵱加已經話我哋係混亂賬目，（咁樣調）咪更加混亂，我梗係唔肯。」

2013年正生會創辦人林希聖接受訪問，關注街渡接載正生書院師生的問題。（正生會影片截圖）

爭議二：為何銀行轉名手續未能完成？

警方提出更換正生會有問題的董事後可以解凍戶口，並更換相關銀行賬戶的簽署人，林希聖表示，在4月12日新董事會成立時已立即做了交接，惟由於當時銀行表示賬戶需待警方解凍或有指示，才能辦理所有相關的轉名手續，故才未能成功轉名。

林希聖續指，由於如果未有新董事作銀行賬戶的簽署人，而又取消自己和正生會前董事兼書院前校長陳兆焯的名字，可能會令正生會所有資源無法使用，「咁就要用住我哋舊嘅名喺到頂住，如果有需要我嘅支票都仲可以用。」

他補充，在未選出新董事會前，正生會及正生書院的支票簿都全部交由崔康常管理，直至4月新的董事會才要求其交出予新董事會。

2009年8月19日，正生會、正生書院召開記者會，回應周刊關於內地和日本投資的報道。左起：正生會創辦人林希聖、書院校董崔康常、校董賀國強、校長陳兆焯。（中通社圖片）

爭議三：為何不將海外資金調撥資金予正生書院？

被問到為何不將海外資金調撥資金予正生書院，林希聖表示正生書院只是正生會的一部份，正生會核心非正生書院，不應該因為正生書院，而調撥本來服務海外地區服務的資金，「我點解要睇低正生書院啊？但係佢應該有佢嘅位置嘛，佢唔係核心嚟㗎嘛。」他又重申，正生書院之所以不能運作是因為政府凍結戶口，而在1月之前正生會的財政是完全穩健。

爭議四：為何辭任董事後仍參與正生會董事會會議？

對於崔康常批評新董事會仍受林希聖及陳兆焯二人控制，林希聖指出，在退出董事會後確曾有參與會議，惟身份只是「列席」給予意見，沒參與投票，「如果我唔列席，你哋全部都係新人識啲咩？」

2010年正生會記者會，林希聖（右）與陳兆焯（左）公布廉政公署終止調查還清白。（正生會影片截圖）

爭議五：有否通知董事會6月6日討論正生書院營運議題？

林希聖指出，正生會6月6日召開會議討論正生書院是否繼續營運時，由於當時仍為正生書院有限公司董事故有份列席，而董事會在會議前已有電郵過給崔康常指當日會談相關議題，惟崔最後無出席，最終會議全數通過正生書院停運，「佢（崔康常）已經唔係第一次，喺正生會董事會已經試過幾次， 自己不嚟，講聲都唔講。」

爭議六：有否在退出董事會後仍控制新董事會？

就有關林希聖離開董事會後仍控制新董事會的批評，他表示，所有正生會董事都是他自己找來的，因當時正生會需要董事才可營運下去，而部份董事如劉民和與蕭如發一直在福音界工作，「佢嘅身份高過我咁多，佢嘅工作比正生會大咁多，我有咩資格（控制）。」

正生書院校監崔康常曾指，無獲通知董事會6月6日討論正生書院營運議題。（資料圖片／梁鵬威攝）

崔康常重申沒接通知討論正生書院營運：林陳沒投票不代表無影響力

對於林希聖最新說法，崔康常回覆指，雖然林、陳二人在會議上沒有投票，但不代表無影響其他人投票。他續指，曾在開會之前收過陳兆焯電郵要求不將英國美國的金錢撥回香港，而新主席卻在未有討論下議決不將英國美國的錢撥回，而部份董事更在飛到加拿大與陳兆焯討論才開會，質疑兩人仍在控制新董事會。他又重申，無獲通知董事會6月6日討論正生書院營運議題，其收到的開會電郵並沒有附上會議議程。

至於銀行轉名手續方面，崔康常則指，自己曾追問很多次轉名手續進展如何完全無任何答覆，重申以其所知，警方要求很簡單，只需林、陳二人不做董事及轉簽名就可以解凍戶口。崔康常又指，即使改了簽名銀行有的現金也不能支持正生書院維持超過四個月的經費，唯一的方法是兩人將英國或美國的資金部份撥回。

政府發言人回覆查詢時指，一直將正生書院師生福祉置於首位，而有見最新發展，正計劃按資助協議條款向正生會追討資助款項，地政總署會考慮收回相關政府土地，而保安局禁毒處（禁毒處）會與其他部門研究設施日後的用途。政府發言人再次指，正生會前董事陳兆焯若認為自己沒有犯法，應該立即回到香港向廣大市民交代，接受調查。