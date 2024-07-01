深中通道｜中山旅客中午由香港坐直通巴回家　避繁忙時間料不塞車

深中通道昨日（6月30日）下午正式通車，開通首日出現大塞車問題，有首發直通巴士旅客被困車內，全程花了六小時才到中山的市區。



記者今日上午（1日）到觀塘上述直通巴的站點，等了兩班車所見，人流不多，站頭的班次主要是前往深圳灣口岸，再分流到內地其他城市。有來自廣州、中山的旅客乘坐12時50分的班次，原因是避開繁忙時間乘車，他們不約而同認為昨日大塞車屬特別情況，並不擔心事件重演。



記者今日（1日）上午到觀塘區前往深圳灣口岸直通巴站點，有來自廣州、中山的旅客特地避開繁忙時間乘車。（林幸言攝）

永東直巴網站顯示，今日（1日）往中山的班次行車時間3小時10分鐘。（永東網站）

中山客：臨近公眾假期 塞車屬特別情況

深中通道昨日通車，流量過多出現大塞車，有乘客在去、回程均遇到五、六小時塞車情況，有人苦中作樂，在等待期間觀賞拍攝了日落、夜景「打卡」。

今日上午到觀塘APM商場附近、前往深圳灣口岸直通巴的站點觀察，該直通巴的網站顯示往中山行駛深中通道，點擊進去所看，行車時間約3小時10分鐘，向站頭職員查詢時，對方表示未收到公司指示會改道行虎門大橋。記者等候了上午11時50分及12時50分開出的車次，都是往深圳灣口岸，然後再轉其他旅遊巴。

來自廣州的旅客莫先生，將會乘坐經深圳灣口岸轉車回廣州，他準備乘搭於12時50分的車次，表示不擔心遇到塞車情況。他解釋，選這個時間上車，可以避開繁忙時間，因此不憂行程會遭到延誤。

另一位乘坐同一班次、來自中山的旅客彭女士亦經深圳灣口岸返回中山。她認為，昨日塞車情況或因臨近今天的公眾假期，是特別情況。她不擔心深中通道會特別擠塞，她一向都會避開繁忙時間乘車，若然提早收到塞車消息，將會轉乘其他交通工具。

直通巴公司永東昨日（6月30日）開團前往中山，三架專車共90名市民將可搶先體驗深中通道（資料圖片／廖雁雄攝）

▼6月30日 深圳開出經深中通道的巴士塞車期間遇日落▼

